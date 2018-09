Szijjártó: Magyarország kiveszi a részét Kirgizisztán fejlesztéséből

A közép-ázsiai országok egyre komolyabb gazdasági fejlődésen mennek keresztül, ezért a magyar gazdaságnak kifejezetten érdeke, hogy kivegye a részét és hasznát ebből a fejlődésből - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a kirgiz fővárosban a közmédiának nyilatkozva.A miniszter kifejtette: a közép-ázsiai országok komoly turisztikai fejlesztéseket hajtanak végre, komoly vonzerőt jelentenek a turistáknak, és szívesen küldik saját állampolgáraikat is Európába. Magyarország ezért nyitott itt egy 65 millió dolláros hitelkeretet a magyar-kirgiz vállalatközi együttműködés fejlesztésére, és aláírt egy turisztikai megállapodást is - tette hozzá. "Szeretnénk, ha minél több közép-ázsiai turista ismerkedne meg Magyarország nevezetességeivel, hiszen ez Magyarország számára komoly bevételt és presztízsnövekedést jelent" - mondta.Jelenleg 25 kirgiz fiatal tanul magyar állami ösztöndíjjal a magyarországi felsőoktatásban. "Megállapodtunk abban, hogy jövő szeptembertől 75-re emeljük ezt a számot" - fejtette ki Szijjártó Péter.Önmagán túlmutat ez az együttműködés Kirgizisztánnal, tekintettel arra, hogy az ország tagja az Eurázsiai Gazdasági Uniónak, és most, amikor egy "kereskedelmi háború" bontakozik ki a világban, a Európai Uniónak egyértelműen az lenne az érdeke, hogy szorosabbra fűzze együttműködést ezzel az eurázsiai tömbbel - jegyezte meg. Tárgyalások folynak az EU és Kirgizisztán között az 1999-es együttműködési megállapodás megújításról. "Ezt támogatjuk, mint ahogy azt is, hogy az EU növelje az eddigi 184 millió eurós támogatását. Ugyanis minél stabilabb ez az ország, ez a térség, annál inkább megálljt tud parancsolni azon szélsőséges eszmék terjedésének, amelyek a terrorizmus alapját képezik, és Európai biztonságát fenyegetik" - tette hozzá.