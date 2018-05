Szijjártó: Magyarország nem csatlakozik az Egyesült Államokat hisztérikusan bíráló európai kórushoz

A tárcavezető kijelentette: Magyarország mindig is tartózkodott attól, hogy kritizálja az Egyesült Államok külpolitikai döntéseit.



"Mindig tiszteletben tartjuk más országok szuverén külpolitikai döntéseit, és az az elvárásunk, hogy mások is így cselekedjenek velünk szemben" - fogalmazott.



Szijjártó Péter közölte: a mai látogatással azt is szeretnék megerősíteni, hogy a két kormányzat politikai megközelítései között nagyon komoly hasonlóságok vannak.



Mind az amerikai adminisztráció, mind a magyar kormány a saját polgárai biztonságát elsődleges kérdésnek tekinti, "mindkét kormány világossá tette, hogy nem kér az illegális migrációból, és egymás szoros partnerei vagyunk a globális terrorellenes küzdelemben" - mondta.



Hozzátette: emellett együttműködnek az ENSZ megreformálásában, valamint azon, hogy "Izraellel szemben a nemzetközi megítélés kiegyensúlyozott, fair és tisztességes legyen".



A külügyminiszter arra is kitért, hogy mind az amerikai adminisztráció, mind a magyar kormány megvédi a zsidó-keresztény értékeket és örökséget.