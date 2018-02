Szijjártó: Magyarország soha nem fogadott be és nem is fog befogadni illegális bevándorlókat

Ivan Korcok szlovák külügyi államtitkár, ügyvivő külügyminiszter (b) a hivatalában fogadja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert Pozsonyban 2018. február 6-án.

A magyar diplomácia vezetője ezzel Charles Michel belga kormányfő azon hétvégi kijelentésére reagált, amely szerint "ultimátumot adtak a szolidaritást elutasító" visegrádi országoknak, hogy amennyiben június végéig nem sikerül konszenzusra jutni az uniós tagállami kormányokat tömörítő tanácsban, akkor nélkülük, minősített többségi szavazással fogják elfogadni a tervezett reformokat.Szijjártó Péter megdöbbentőnek és elfogadhatatlannak nevezte Charles Michel kijelentését, amit mint leplezetlen kényszerítést, határozottan visszautasított. Leszögezte: Magyarország soha nem fogadott be és nem is fog befogadni illegális bevándorlókat, függetlenül attól, hogy milyen nyomás lesz ez irányban a határokon vagy Brüsszel részéről. Kifejtette: a belga miniszterelnök kijelentése azért is megdöbbentő, mert az az első alkalom, amikor Brüsszelben nyíltan arra készülnek, hogy egyes EU-s tagországok akaratának teljes figyelmen kívül hagyásával, erővel nyomják át a kötelező betelepítési kvóták ügyét."Mi ezt, úgy, ahogy van elfogadhatatlannak tartjuk és visszautasítjuk" - hangsúlyozta Szijjártó Péter, hozzátéve: a visegrádi országok semmilyen kötelező betelepítési kvóta bevezetését nem támogatják. Megjegyezte: lehet, hogy Belgium miniszterelnökét nem zavarja, hogy számos nyugat-európai városban no-go zónák vannak, és az sem, hogy az elmúlt időszakban 27 jelentős terrortámadást követtek el Európában migrációs hátterű emberek, de a V4-eket ez zavarja, mert nem akarnak olyan kontinensen élni, ahol a terrorfenyegetettség napi rendszerességűvé válik.

A külügyminiszter elmondta: a találkozón szó esett Közép-Európa energiabiztonságát érintő kérdésekről is. Ezzel összefüggésben tájékoztatta szlovák tárgyalópartnerét arról, hogy miután két magyar vállalat lekötötte a jövendőbeli román-magyar gázvezeték kapacitását - és ezzel hosszú távon lehetőség nyílt arra, hogy az amerikaiak által a Fekete-tengeren kitermelt földgázt Magyarországra importálják - a magyar kormány azt a döntést hozta, hogy megépítik a magyarországi gázelosztó központ és a magyar-szlovák interkonnektor közti hiányzó vezetéket. Kifejtette: a mintegy száz kilométer hosszúságú vezeték megépítésével létrejön az észak-déli irányú energiafolyosó, ami széleskörű lehetőséget nyit a gáz beszerzési formáinak diverzifikálására és arra is, hogy a fekete-tengeri gáz Szlovákiába is eljusson.Szijjártó Péter szólt a kétoldalú magyar-szlovák kapcsolatokról is. Elmondta: tárgyalópartnerével egyetértettek abban, hogy a magyar-szlovák kapcsolatok még soha nem voltak olyan jók és kiegyensúlyozottak mint most, amit az is mutat, hogy a visegrádi szövetség és a magyar-szlovák szövetség "jelesre vizsgázott" a nagyon komoly európai nyomásgyakorlás közepette is.Ivan Korcok nagyon intenzívnek minősítette a két ország együttműködését és kitűnőnek a kapcsolataikat, gazdasági és politikai téren egyaránt.Charles Michel belga kormányfő kijelentésével kapcsolatban azt mondta: nem szabad hagyni, hogy még egyszer előforduljon, hogy "átszavaznak a fejünk felett."Szijjártó Péter, mielőtt tárgyalt a szlovák külügyi államtitkárral, Pozsonyban megnyitotta Magyarország új, integrált - a nagykövetség mellett a magyar intézetnek, a konzulátusnak és a gazdasági képviseletnek is helyet adó - külképviseleti épületét is. A miniszter a nap hátralévő részében további kétoldalú egyeztetéseket tart szlovák kormánypolitikusokkal és a felvidéki magyar párt, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) vezető képviselőivel is.