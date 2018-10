Szijjártó: Magyarország számára az energiabiztonság kérdése szuverenitási kérdés

A nemzeti energiamix, az energiaforrások összetételének összeállítása a nemzeti kompetenciához tartozik, amit tiszteletben kell tartani - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában, az Oroszországi Energiahét elnevezésű konferencián elmondott felszólalásában.



"Nagyon világosan ki kell jelentenem, hogy a nemzeti energiamix összeállítását a nemzeti kompetencia kérdésének tekintjük" - mondta a miniszter.



"Mindenkitől elvárjuk, hogy tartsa tiszteletben ezt a kompetenciát minden ország esetében" - hangsúlyozta.



Hozzátette: a magyar kormányzat sohasem kommentálja a nemzeti energiamixeket, és elvárják másoktól is, hogy így tegyenek, és ne ítélkezzenek a magyar energiamixszel kapcsolatban, "amelyben a nukleáris energia meghatározó szerepet fog játszani".



Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország számára az energiabiztonság a nemzeti szuverenitás kérdése, ezért az energiaellátásnak tisztának, biztonságosnak és olcsónak kell lennie. Rámutatott, hogy Közép-Európában az energiaellátás diverzifikálása jelentős infrastrukturális beruházásokat igényel főleg észak-déli irányban.



A miniszter elmondta, hogy Magyarország számára létfontosságú a gázellátás diverzifikálása, mind a források, mind az útvonalak szempontjából. Emlékeztetett arra, hogy Oroszországgal sikerült megállapodni a jövő évi szállítás nagyságáról, és megkezdődtek a tárgyalások a 2020-as évi mennyiségről is.



Szijjártó Péter kifejtette, hogy az energiabiztonság szempontjából Magyarország három projektben érdekelt: a Török Áramlat második csővezetékének megépítésében, amelyen át 2021-re már gáz érkezhet Magyarországra, továbbá költséghatékonyság esetén a horvátországi cseppfolyós földgáz fogadására képes terminál jövőbeni megépítésében, valamint a romániai fekete-tengeri gáz perspektivikus kitermelésben.



Aláhúzta, hogy a nukleáris energiát nem szabad negatívan diszkriminálni, és hogy Magyarország növelni szeretné ennek súlyát a nemzeti energiamixben. A Paks-2 beruházással kapcsolatban elmondta, hogy a magyar kormány erre nemcsak úgy tekint, mint az orosz-magyar együttműködés zászlóshajójára és az ország legnagyobb gazdaságfejlesztési projektjére, hanem úgy is, mint lehetőségre a Kelet és Nyugat közötti pragmatikus együttműködés helyreállítására.



Paks-2 fő kivitelezője a Roszatom, de az alvállalkozók között nyugat-európai és amerikai cégek is vannak, és a szerződés értelmében a beruházást 40 százalékban magyar vállalatoknak kell megvalósítaniuk - tájékoztatott a tárcavezető.



Szijjártó Pétert délután fogadja majd Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.