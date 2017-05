Szijjártó: Magyarország szembeszáll az Izraelt sújtó előítéletek ellen az ENSZ-ben és az EU-ban

Magyarország támogatja Izraelt és küzd az ENSZ-ben és az Európai Unióban az Izraelt sújtó előítéletek ellen - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a The Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli újságnak adott, a lap vasárnapi számában megjelent nyilatkozatában.



"Sokszor érzem úgy, hogy az ENSZ-ben és az EU-ban is vannak elfogult álláspontok Izraellel szemben" - mondta a Szijjártó Péter, aki csütörtökön tett látogatást Izraelben, hogy előkészítse Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök július 18-i budapesti tárgyalásait.



Netanjahu személyében először látogat izraeli kormányfő Magyarországra 1989 óta, amikor Magyarország a volt szocialista országok közül elsőként helyreállította diplomáciai kapcsolatait Izraellel.



A The Jerusalem Post rámutatott: Magyarország Izrael erős barátjának tekinti magát, különösen az Európai Unióban, ahol egyebek között kiállt az Izrael és az unió közötti kétoldalú kapcsolatok szorosabbra fűzése érdekében.



Az EU-Izrael Társulási Tanács 2012 óta nem ülésezett. A várakozások szerint márciusban összeült volna a testület, de erre nem került sor és nincs kitűzött időpont sem. Egyes diplomaták szerint a halasztás azzal áll összefüggésben, hogy az unió csalódott Izrael telepespolitikája miatt. "Az EU azon kevés országai közé tartozunk, amelyek komoly erőfeszítéseket tesznek a társulási tanács ülésének összehívására" - hangoztatta a miniszter, aki tisztességtelennek nevezte Izraellel szemben, hogy ez mindeddig nem történt meg.



Szijjártó Péter kiemelte: az Európai Uniónak is érdeke lenne a "kölcsönös előnyökön alapuló, jobb és pragmatikusabb együttműködés", amely a gazdasági együttműködés növekedését eredményezné, így hasznos lenne a versenyelőnyéből veszítő európai gazdaság számára.



"Tiszta szívvel és teljes erőnkkel támogatjuk a közel-keleti békefolyamatot. Szeretnénk, ha az izraeliek és a palesztinok békében élnének és fejlődnének" - hangsúlyozta Szijjártó Péter. A magyar miniszter ugyanakkor nem kívánt válaszolni a magyar nagykövetség esetleges Jeruzsálembe költöztetését firtató kérdésre, mert, mint mondta, a "sportban és a politikában nincs értelme a ími lenne, haí kezdetű mondatoknak".



Szijjártó Péter méltatta az izraeli-magyar kapcsolatokat, mondván "politikai és tudományos szövetségesként" tekint a két országra. Magyarország erősíteni akarja az Izraelhez fűződő gazdasági kapcsolatait, különösen az autóipar területén.



Szijjártó Péter felhívta a figyelmet a magyar zsidó közösségek kulturális virágzására. Emlékeztetett arra, hogy Magyarországon számos zsidó kulturális fesztivált rendeznek, a kormány erőfeszítéseket tett zsinagógák és zsidó temetők újjáépítéséért és megőrzéséért, a holokauszttagadás börtönnel büntethető, az antiszemitizmussal szemben zéró toleranciát tanúsítanak.



"A zsidó közösség a magyar társadalom nagyon értékes és szerves része" - fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.