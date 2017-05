Szijjártó: megvédi az adócsökkentést a magyar kormány

Az adócsökkentést a magyar kormány megvédi nemcsak Brüsszellel, hanem az osztrák kancellárral szemben is - közölte a külgazdasági és külügyminiszter kedden az MTI-vel.



Szijjártó Péter arra reagált, hogy Christian Kern osztrák kancellár az ORF osztrák rádió reggeli műsorában azt mondta, több európai politikai irányzat célja az EU gyengítése, ahogy a magyar miniszterelnöknek is, aki nem érdekelt egy jól működő Európában. Meglátása szerint ezért van szükség egy működő német-francia tengelyre és vezetésre formális és informális szinten is. "Kaczynski és Orbán olyan nem jó irányba mutató tendenciákat erősítenek, ami nem jelenthet jó jövőt az EU-nak" - vélte. Az osztrák kancellár kiemelte: Magyarország az EU-ban nettó haszonélvező, hétmilliárd eurót kap, és ezzel a pénzzel aztán csökkenti a vállalatok adóit. Az osztrák cégek átvándorolhatnak Magyarországra, és ezt Ausztria még finanszírozza is az EU nettó befizetőjeként - mondta.



Szijjártó Péter mindezzel kapcsolatban hangsúlyozta: Magyarország érdeke, hogy az Európai Unió erős és versenyképes legyen, jelenleg azonban nem ez a helyzet. Az EU folyamatosan veszít versenyképességéből, a világgazdaság többi szereplője rendre megelőz minket - magyarázta.



Úgy vélte, változtatni kell, mert "az eddigi brüsszeli politika alkalmatlanságát mindenki láthatja". Azok a politikusok, akik tagadják a változtatások szükségességét, súlyosan gyengítik az Európai Uniót, és ilyen politikus Christian Kern is - közölte.



A külügyminiszter kitért arra, hogy az osztrák kancellár - Brüsszelhez hasonlóan - a magyar adócsökkentést is támadja. "Magyarországon az adócsökkentést a magyar emberek megfeszített és eredményes munkája tette lehetővé, amihez az osztrák kancellárnak semmi köze nincsen" - fogalmazott.



Szijjártó Péter kiemelte: az uniós források nem adományok, hanem szerződések alapján járnak Magyarországnak cserébe azért, hogy sok nyugat-európai, köztük osztrák vállalat nagyon komoly profitra tett szert Magyarországon.