Szijjártó: olyan megállapodásra kell jutni Londonnal, amely Európa versenyképességét és biztonságát is szolgálja

A külgazdasági és külügyminiszter David Davisszel, a kilépési tárgyalások irányításáért felelős brit minisztérium vezetőjével tárgyalt a brit kormány patinás rendezvényközpontjában, a Buckingham-palota szomszédságában emelkedő Lancaster House-ban.



Megbeszélései után az MTI-nek elmondta: Európának jelenleg rendkívüli biztonsági kihívásokkal kell szembenéznie, a tömeges migráció és a terrorizmus jelentette fenyegetés a hidegháború vége óta nem volt olyan súlyos, mint most.



Szijjártó Péter szerint ezért felelőtlenség lenne Nagy-Britanniát kizárni az európai biztonság garantálásából.



Az Iszlám Állam dzsihadista szervezet ellen létrejött globális koalíció kifejezetten komoly sikereket ért el, a terrorszervezet elveszítette a korábban általa ellenőrzött területek 98 százalékát. Ennek nyomán azonban vissza akarja küldeni korábbi külföldi harcosait az európai országokba, és ennek megakadályozásához rendkívüli mértékben összehangolt európai hírszerzési, titkosszolgálati együttműködésre van szükség. Nyilvánvaló, hogy a brit szolgálatok kapacitásának figyelmen kívül hagyása "nem csupán óriási luxus, de óriási felelőtlenség is lenne" az Európai Unió részéről- fogalmazott tárgyalásait összegző nyilatkozatában a külgazdasági és külügyminiszter.



Hozzátette: ha a briteket kihagynák az európai védelempolitikából, akkor olyan neuralgikus helyeken lépne fel kapacitáshiány és működési zavar az EU-missziók végrehajtásában, mind a Földközi-tenger vagy a Balkán, márpedig mindkét térség kritikus fontosságú Magyarország biztonsága szempontjából.



Mindezek alapján Magyarország azt szorgalmazza, hogy a Brexit-tárgyalásokat lezáró megállapodás mondja ki: Nagy-Britannia továbbra is rendkívül szoros együttműködést tart fenn az Európai Unióval a biztonság- és a védelempolitikában.



Szijjártó Péter szerint gazdasági téren a lehető legszorosabb, a lehető legmélyebb és a lehető legátfogóbb szabadkereskedelmi megállapodás megkötése lenne az Európai Unió érdeke. Nagy-Britannia ugyanis jelenleg az EU gazdasági teljesítményének 14 százalékát adja, és nyilvánvalóan rendkívüli gazdasági károkat okozna Európának, emellett akár százezrek is elveszíthetnék munkájukat, ha az EU és Nagy-Britannia kereskedelmét vámjellegű és egyéb akadályok nehezítenék.



A külgazdasági és külügyminiszter kijelentette: Magyarország nem tartaná helyesnek, ha Nagy-Britannia és az Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodását "nem kizárólag gazdasági alapon képzelnék el a tárgyalófelek", vagyis ha nem a gazdasági racionalitás, hanem politikai meggondolások kapnának szerepet a Brexit-tárgyalások gazdasági kérdéseiben is.



Nagy-Britannia a magyar gazdaság hatodik legfontosabb befektetője és a 11. legnagyobb kereskedelmi partnere, a kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke meghaladja az ötmilliárd eurót. Így Magyarország egyértelmű érdeke, hogy a Brexit-tárgyalások gazdasági és biztonsági együttműködési megállapodással záruljanak - hangsúlyozta csütörtöki londoni tárgyalásait összegző nyilatkozatában Szijjártó Péter.