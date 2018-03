Szijjártó: rendkívül szoros az összefüggés a migráció és a terrorizmus között

Szijjártó Péter az M1 aktuális csatornán hétfőn azt mondta, az elkövető Marokkóban született, és 12 évesen lett francia állampolgár, integrálódás helyett azonban terrortámadást követett el.



Ez is azt bizonyítja, hogy a nyugat-európai integrációs modellek kudarcba fulladtak - jelentette ki a miniszter.



Szijjártó Péter szólt arról is, hogy Európában a nemzeti parlamenti választásokon az utóbbi időben a legfontosabb téma a migráció lett, a pártok ezen kérdés mentén különböztetik meg magukat.



Az április 8-ai országgyűlési választás tétje is az, hogy Magyarország folytatja vagy feladja a harcot az illegális bevándorlás ellen - emelte ki.



Brüsszel, látva ezt a folyamatot, megpróbálja felgyorsítani a kötelező betelepítési kvóta elfogadását - fűzte hozzá a miniszter.



Szijjártó Péter a Kossuth rádió 180 perc című műsorában felidézte, Európában az elmúlt két és fél évben 28 terrortámadást követtek el migrációs hátterű merénylők, ezekben 334 ember meghalt és több mint 1300 megsérült.



Ha a migrációs hullám folytatódik, akkor újabb terroristák érkezhetnek a kontinensre, és további támadások várhatók - mondta a miniszter.