Szijjártó: szorosabb lehet a magyar-dán együttműködés a migrációs és európai politika tekintetében

A miniszter Inger Stojberg bevándorlásért és integrációért felelős miniszterrel tárgyalt, valamint találkozott a dán parlament külügyi és európai ügyi bizottságának tagjaival is.



Tárgyalásairól úgy nyilatkozott, hogy Dánia szigorú migrációs politikát folytat, amely az észszerűségre és a biztonság garantálására épül.



Így sok hasonlóságot mutat a magyar migrációs politikával, hiszen Dánia a külső határok megvédésnek fontosságát hangsúlyozza, és ugyancsak azt gondolja, hogy a segítséget oda kell vinni, ahol a baj van, azaz a migráció okait kell megszüntetni - magyarázta. Hozzátette: továbbá Dánia szerint is már az Európai Unió területén kívül el kell dönteni, hogy ki jogosult belépni Európába.



Szijjártó Péter kiemelte: látva az elmúlt évek eredménytelenségét a visszatoloncolási politikák tekintetében, ez mindenképpen helyes álláspont.



Megjegyezte: Dánia magára is vonta a nemzetközi közvélemény kritikáját, amikor néhány kifejezetten kemény intézkedést fogadott el, például az arc eltakarásának tilalmáról.



Az a jogszabály is meghökkenést váltott ki Európában, amely arról szól, hogy a migránsok járuljanak hozzá saját ellátásuk költségeihez, vagyis egy törvény azt is lehetővé teszi, hogy a dán állam elkobozza a migránsok vagyontárgyait - mutatott rá.



A külügyminiszter hangsúlyozta: a globális migrációs csomag tekintetében Dániában is vita zajlik, a kisebbségi kormányt kívülről támogató és így működőképessé tevő párt ellenzi a csomag elfogadását.



Kijelentette: ez a csomag teljes mértékben ellentétes Európa biztonsági érdekeivel, és a szövegéből jól látszik, hogy a kontinens érdekeit nem képviselték abban a vitában, amelynek nyomán a szöveg elkészült.



Így az afrikai, latin-amerikai és ázsiai érdekek hatékony képviselete zajlott, míg Európa számára veszélyes lett a dokumentum - vélekedett.



Szijjártó Péter közölte: tárgyalópartnereivel egyetértettek abban, hogy Európának képesnek kell lennie a saját határai megvédésére, és az európaiaknak kell eldönteniük, hogy kiket engednek be Európába és kikkel akarnak együtt élni.



Arról is beszélt, hogy az EU jövője vonatkozásában hasonlóan ítélik meg a Brexit jelentette kockázatokat.



Dánia és Nagy-Britannia szoros szövetségesek, és Dánia szerint is komoly politikai és gazdasági nehézségeket okoz az uniónak a britek kilépése, de ez lehetőséget biztosít arra is, hogy a britek észszerűségét folyamatosan támogató országok most még szorosabbra fűzzék az együttműködésüket - mondta a külügyminiszter.