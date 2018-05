Szinte minden jelentkezőt felvettek valamilyen középiskolába

Véget ért a középfokú felvételi eljárás általános szakasza: a nyolcadikosok 97 százaléka felvételt nyert valamilyen középiskolába - közölte az Oktatási Hivatal (OH) szerdán az MTI-vel.



Mint írták, a középiskolák eddig értesítették a tanulókat jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Idén 81 260 nyolcadik évfolyamos, 7951 hatodik évfolyamos és 5700 negyedik évfolyamos tanuló felvételizett középfokú intézménybe.



Az általános eljárásban a nyolcadikosok 96,7 százaléka (78 573 diák) felvételt nyert valamely középiskolába. A felvettek 74,6 százaléka (60 646 diák) az első helyen, 91,1 százaléka (74 018 diák) pedig az első három helyen megjelölt területek egyikén folytathatja tanulmányait. A tanulók 36,6 százaléka (28 750 diák) gimnáziumi, 38,4 százaléka (30 199 diák) szakgimnáziumi, 23,1 százaléka (18 168 diák) szakközépiskolai, 1,5 százaléka (1188 diák) szakiskolai, 0,3 százaléka (268 diák) pedig készségfejlesztő iskolai tanulmányi területre jutott be.



A 6 évfolyamos gimnáziumi tanulmányi területre felvételt nyert tanulók száma 4564, közülük 3768 diákot (82,9 százalék) az általa elsőnek megjelölt helyre vettek fel. Nyolc évfolyamos gimnáziumi tanulmányi területre 3191 tanuló jutott be, közülük 2873 diák (90 százalék) tanulhat tovább az elsőnek megjelölt helyen.



Az általános felvételi eljárásban fel nem vett nyolcadik évfolyamos tanulók száma 2687, a jelentkezést benyújtó tanulók 3,3 százaléka. Különösen számukra fontos, hogy május 7-én kezdődik a rendkívüli felvételi eljárás azoknak a tanulóknak a számára, akik egyik középfokú iskolába sem jutottak be.



Az Oktatási Hivatal várhatóan május első felében teszi közzé honlapján, az oktatas.hu-n azon intézmények listáját, amelyek a felvettek alacsony száma miatt rendkívüli felvételi eljárást írnak ki. Az érintett diákok közvetlenül a középiskolákban jelentkezhetnek.