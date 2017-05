Szívszorító, ahogy egy veronai áldozat özvegye árulja a házukat

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/petra.burger.98/posts/1496224433741697

Kedves Mindenki!



Ez nem egy átlagos ingatlan hirdetés. Az otthonunk értékesítésének oka: Vince, én és a jövőnk.

Kicsit részletezem, hátha közelebb jutunk a ház eladásához., és ahhoz, hogy mielőbb be tudjunk költözni Pesterzsébetre. Közelebb a testvéreimhez, a lehetőségekhez: az „új" életünkhöz.



Roland és én, kisfiunk születése előtt egy hónappal költöztünk be a házba. (Örökség volt, jelzáloggal, tartozással)

Ideiglenes megoldásnak gondoltuk, de igyekeztünk széppé, lakhatóvá tenni.

Tavaly év vége felé sikerült a bankkal megegyezni, és kifizetni a tartozást. Így miénk lett a ház tehermentesen. Azóta azt terveztük, hogy tavasszal mit és hogyan fogunk felújítani! Igazi otthonná varázsolni! Roland imádott kertészkedni, a kertet is át szerettük volna „rendezni". Sok tervünk volt!

Mióta Vince megszületett, Roland nem volt snowboardozni, pedig imádta! Idén úgy döntöttünk mi még nem, de ő mindenképp megy! Így is lett.

Minden nap beszéltünk, nagyon vártuk haza. Az indulás előtt is hívott. Bepakoltak és indulnak. Másnap délutánra vártuk haza...

Aztán jött a hír... Bekapcsoltam a tv-t... És ott volt...



„Balesetet szenvedett egy busz az olaszországi Verona közelében... magyar diákokat szállított... a Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjait... 16 halott... azonosítatlan túlélők... Tragédia... egy ország gyászol..."



NEM! Ő biztosan a túlélők között van! Nem néztem tv-t, nem tudtam. Nem akartam elhinni... Neki haza kell jönnie! Hozzám! A kétéves kisfiunkhoz! A családjához! Ő a jég hátán is megél! Biztosan ő az egyik azonosítatlan túlélő!

A napok heteknek tűntek... Aztán... Vége... Eltört...Vince alszik...Üvölteni tudnék...Zokogok.



Olyan sok minden várt még ránk. Az egész élet!

És most nincs többé. Ő, aki annyi mindent adott nekünk... Szerelmet, családot, otthont.

Az életünk darabokra hullott...

És most fel kell állni és továbbmenni nélküle. Ketten maradtunk, ketten kell boldogulnunk. Nagy lett nekünk ez a ház.



Új álmokat kell találnunk. Új életet, új lakásban...



Vince most 2 és fél éves.

Szeptembertől szeretném bölcsibe íratni. Addigra jó lenne, ha sikerülne a költözés.



Kérlek titeket egy megosztással segítsetek megtalálni a következő tulajdonosát házunknak.





Köszönöm, hogy elolvastad.

Petra és Vince