Szolgálatba állt a Párduc a Repülőtéri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság bázisán - Galéria

A Budapest Airport tűzoltóautó flottájának legújabb büszkeségét avatták ma fel a Repülőtéri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság bázisán. Az ausztriai Linz-ben található Rosenbauer gyár legújabb generációs repülőtéri tűzoltóautója, a Panther 6x6 állhat szolgálatba a Liszt Ferenc repülőtéren.akár az széles törzsű nagy repülőgépek esetében is mint a Boeing 777 vagy 747-8F, amelyek rendszeres vendégek a budapesti repülőtéren.Az új Panther, hasonlóan a Liszt Ferenc repülőtéren szolgáló többi tűzoltójárműhöz, a legmagasabb szintű nemzetközi előírásokat teljesíti és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a budapesti légikikötő a nap 24 órájában bármilyen típusú és méretű kényszerleszálló repülőgépet képes fogadni. A speciális tűzoltó járműnek az árcédulája is tekintélyes, 250 millió forintba került.A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz tartozó Repülőtéri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkatársai a legkorszerűbb technikai eszközökkel fogadhatják és indíthatják a riasztást mindhárom bázisukon, illetve közvetlen összeköttetésben vannak a légiforgalmi irányítással, egy hatalmas monitorfalon pedig folyamatosan figyelemmel követhetik a terminálok tűzbiztonsági rendszereit, valamint repülőtéri előtéren zajló eseményeket, pl. a repülőgépek tankolását. Az új hírközpont kialakítása további 77 millió forintot tett ki.Huszka Péter, a Budapest Airport forgalmi igazgatója elmondta, hogy a légiközlekedésben a biztonság áll az első helyen, ennek megfelelően az elmúlt években százmillió forintos nagyságrendben modernizálták a repülőtéren szolgáló tűzoltók felszerelését és technikai kiegészítőit. „Kiemelten fontos számunkra, hogy mind az utasok, mind a repülőgépek, mind pedig a repülőtéri létesítmények a lehető legnagyobb védelmet kapják, ezért is választottuk a korábban már bevált típust, a Rosenbauer Panther 6x6-ot. A jövőben tervezzük további hasonló kategóriás tűzoltóautó beszerzését." – mondta el Huszka Péter.Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója az ünnepségen kifejtette, hogy egyedülálló módon a repülőtér és a repülésbiztonság védelmét szolgáló Repülőtéri Hivatásos Tűzoltóparancsnokságot a Budapest Airport Zrt. és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közösen működteti. A Budapest Airport a műszaki, technikai és működési feltételeket, az igazgatóság pedig a jól felkészült, elhivatott tűzoltói állományt biztosítja. Kijelenthető, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér tűzvédelme megfelel az európai nagyvárosok repülőtereinek védelmi szintjének, mind technikai felszereltség, mind pedig a tűzoltók szaktudása terén.