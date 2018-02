Sztrájkoltak a Bosch-konszern egyik miskolci gyárában

Ficzere Ferenc, a magyarországi Bosch csoport kommunikációs igazgatója az MTI-nek elmondta: a miskolci Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. telephelyén a sztrájkhoz 508 dolgozó csatlakozott a vállalat több mint 2200 állandó munkavállalója közül.



A Bosch másik, kéziszerszámokat gyártó telephelye nem vett részt a sztrájkban - tette hozzá.



Közlése szerint a Bosch csoport Magyarországon minden évben a piaci környezetnek megfelelően és a törvényi előírásokat maradéktalanul betartva emeli a munkások fizetését. A fizetéseket úgy határozzák meg, hogy a dolgozók korrekt béreket kapjanak és emellett az "éles piaci versenyben a versenyképességünk megmaradjon, ezáltal a munkahelyek biztonsága se kerüljön veszélybe" - tette hozzá.



Mint emlékeztetett, a 2018-as béremelésről tavaly decemberben kezdték a bértárgyalásokat a munkavállalók képviselőivel. A Bosch csoport magyarországi telephelyein a munkavállalók 2018. évi bére átlagosan csaknem 10 százalékkal emelkedett. A konkrét mértékek vállalatonként és tevékenységi területenként eltérőek, amit az adott vállalat eredménye is befolyásol, és függ az egyéni teljesítménytől is.



A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.-nél az egyeztető tárgyalások 2017. december 21-én lezárultak, de megegyezés nem született, így a munkáltató döntött a béremelés mértékéről. Ennek ellenére a szakszervezet 2018. január 25-én újabb kollektív munkaügyi vitát kívánt kezdeményezni a miskolci autóipari gyár vezetőségével.



A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.-nél a dolgozók 99 százaléka a béremelést tartalmazó munkaszerződés-módosítást aláírta, és az emelt bérek kifizetése ezek alapján a szokott időben megtörtént. A gyárban a már elfogadott, emelt fizetéseken felül hűségbónuszt is bevezettek - ismertette Ficzere Ferenc.



Janik Tamás a szakszervezeti tömörülés elnöke azt közölte az MTI-vel, hogy sikeres munkabeszüntetést szervezetek a miskolci kft.-nél.



Ismertette: a műszakban lévő fizikai dolgozók 90 százaléka részt vett a sztrájkban, a termelés két órára gyakorlatilag megállt. A munkavállalók egyértelműen kiálltak amellett, hogy a vállalat által differenciáltan végrehajtott 9 százalékos béremelés nem elegendő.



A szakszervezet ilyen mértékű támogatás mellett továbbra is követeli, hogy a munkáltató az általa egy oldalúan lezárt bértárgyalást újrakezdje - tette hozzá, megjegyezve: a sztrájk fegyelmezetten és békésen zajlott, ideje alatt a munkavállalók a gyár kantinjában gyűltek össze, rendzavarás nem történt.