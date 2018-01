"Szürkefarkas Vona!" - ordítják a török szélsőségesek

Vona Gábor korábban tagadta , hogy bármilyen kapcsolatban állna Szürke Farkasokkal, akiket több országban, így Azerbajdzsánban és Kazahsztánban is betiltottak, utóbbiban terrorszervezetként tartják nyilván. A Jobbik vezetőjéről több olyan fotón is fellelhető a világhálón, amin a szélsőséges, török ultranacionalista szervezet jelét mutatja, kézfejével egy farkast ábrázolva. Az újabb videót a Mandiner hozta nyilvánosságra.A Szürke Farkasok nevű szervezet a 60-as évek vége felé jött létre Törökországban, az ultranacionalista Nemzeti Cselekvés Pártjának (MHP) félkatonai szárnyaként. Ezekben az években rendkívül feszült volt a török belpolitika. A szembenálló oldalak közötti sokszor vérfürdőbe torkolló összecsapások miatt a hadsereg két évtizeden belül három puccsot is végrehajtott, így próbálva megakadályozni, hogy anarchiába süllyedjen az ország. A Szürke Farkasok országszerte több kiképzőbázist is létesítettek, ahol a nacionalista fiatalok katonai felkészítést kaptak. A 70-es évekre már több tízezer tagja volt a szervezetnek.A Szürke Farkasok első véres támadásai is ehhez az időszakhoz köthetőek. Kezdetben célzott orgyilkosságokat hajtottak végre baloldali és liberális politikusok, az alapvető jogaikért küzdő kurd aktivisták, valamint újságírók ellen. Az ultranacionalista szervezet tagjai 1978-ban több mint száz, az alevi vallási kisebbséghez tartozót gyilkoltak meg a dél-törökországi Kahramanmaras városában egy általuk gerjesztett pogromban.A II. János Pál pápa ellen sikertelen merényletet végrehajtó Mehmet Ali Agca szintén a Szürke Farkasok tagja volt. A szervezet szerepe a katolikus egyházfő elleni támadásban ugyanakkor nem tisztázott. A török ultranacionalisták elsődleges célpontjai azonban mind a mai napig az általuk a „nemzet ellenségeinek" tekintett kurdok, görögök és örmények.A Jobbik elnöke korábban többször is kiállt az iszlám mellett. A múlt héten napvilágra került több olyan felvétel is, amelyben Vona gyakorlatilag hitet tesz Allah mellett és arról beszél, hogy az emberiség utolsó reménysége az iszlám.A Mandiner birtokába jutott videón Vona Gábor muszlim fiatalok előtt dicsőítette Allahot. A Jobbik elnöke a következőket mondja:„Mi Attila unokái vagyunk, akiknek elve az igazság, akik bátran ellenállnak a rossznak, és senkitől nem félnek, csakis Allahtól." A pártelnök mondatait üdvrivalgással fogadta a közönség. hirado.hu számolt be arról, hogy Vona Gábor „Született augusztus 20-án" című önéletrajzi könyvében arról beszél, a globalizmus sötétségében az iszlám az utolsó fénysugár. Ebben így fogalmaz: “amennyiben az iszlám elbukik, a fény szinte teljesen kialszik, és a globalizmus sötétsége előtt már nem marad érdemi ellenfél. Akkor tényleg véget ér a történelem. És nem lesz happy end."