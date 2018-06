Tagadta a Jobbik volt kommunikációs igazgatója, hogy kapcsolatban állt volna a titkosszolgálattal

Radnai László, a Jobbik volt kommunikációs igazgatója szombaton az M1 aktuális csatornán tagadta, hogy kapcsolatban állt a szovjet és a magyar kommunista titkosszolgálatok egyik fedőszervezetével, és megerősítette, hogy pert indít az ügyben. A Ripost június közepén arról írt, hogy Toroczkai László ásotthalmi polgármester szerint Radnai Lászlót, a Jobbik kommunikációs igazgatóját "mások küldték a pártba", és hogy ezt leleplezzék, kikérik a kommunikációs igazgatóról szóló iratokat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárától. A lap felidézte: Radnai László a rendszerváltás előtt "elképesztő karriert futott be a kommunista titkosszolgálat egyik közismert fedőszervezetében, a Chemolimpex nevű külkereskedelmi cégben", majd néhány év elteltével felbukkant a Jobbiknál.



Radnai László a műsorban úgy nyilatkozott, hogy nem tartja magát közszereplőnek. Beszélt arról, mindent megtesz azért, hogy bárki kikérhesse a történeti levéltárból az esetleg róla szóló aktákat, annál is inkább, mert 1990-ben maga is megpróbálta ezt, miután 1983 és 1990 között amerikai cégeknél dolgozott, és nagy volt a valószínűsége annak, hogy ez idő alatt megfigyelhették. Dokumentumot nem kapott, abban az időben sokaknak udvarias elutasító választ postáztak - jegyezte meg.



Radnai László közölte, ismét elkészített egy kérelmet, amelyet a mellékletekkel együtt be fog adni a történeti levéltárba, és azt várja, hogy minden vizsgálatot végezzenek el, hogy kiderüljön volt-e ügynök, illetve kém. Kijelentette, a levéltárból a kikért és megkapott dokumentumot nyilvánosságra fogja hozni. A Jobbik volt kommunikációs igazgatója elmondta, hogy 21 éves korában került a Chemolimpex külkereskedelmi vállalathoz, amelyről ma azt állítják, hogy a titkosszolgálat fedőszerve volt. Úgy vélekedett, hogy ezzel sikerült a külkereskedelemben dolgozó 11 ezer embert vérig sérteni. Elképzelhető, hogy ezeknél a vállalatoknál dolgoztak olyan belügyesek, titkosszolgálati műveleteket végző emberek, akiknek volt olyan feladatuk, amivel most meg akarják őt vádolni - mondta Radnai László.



Szólt arról is, hogy 2016 októberében Vona Gábor megkérte, segítsen a néppártosodó Jobbik kommunikációs stratégiáját megalkotni. Politikusokkal együtt a stratégiát 2017 márciusára elkészítette, áprilisban - miután nem volt kommunikációs igazgató - az elnökség megbízta őt a kommunikációs igazgatóság felállításával. Radnai László közölte: nem érez felelősséget a Jobbik választási eredményéért. Megjegyezte, a négy lépcsős stratégiája mentén jobb eredményt lehetett volna elérni, és nem ígért olyat a pártvezetésnek, hogy megnyerik a választást.



A volt kommunikációs igazgató nem nevezte meg azt az öt személyt, akikről úgy vélte, az általuk képviselt ideológiai irányvonal nem illett az új márkaképbe. Ugyanakkor figyelmeztette a pártot, hogy sok szavazótól esnek el, ha a pártból kibeszélő emberek a saját önálló véleményüket hangoztatják, sokszor a 2010 előtti gárdás Jobbik rasszista véleményét, amelyet soha nem tudott volna felvállalni. Kérdésre válaszolva közölte, az öt személy között volt - a Jobbikból időközben kizárt és a Mi Hazánk mozgalmat másokkal együtt megalapító - Toroczki László is.