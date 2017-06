Talán nem lesz több gond a felújított metrószerelvényekkel

MTI Fotó: Balogh Zoltán

Megtalálták és elhárították a felújított metrószerelvény hibáját; ha minden az elvártaknak megfelelően alakul, a jövő héten megkezdődhet a járművek fokozatos, újbóli üzembe állítása - közölte a BKV Zrt. kedden az MTI-vel.Felidézték, hogy a helyzet javítása érdekében a múlt héten azonnali hatállyal Magyarországra kérték a gyártó Metrovagonmas Nyrt.-t tulajdonló Transmash Holding vezetését, valamint a tervezésben részt vevő vezető szakembereket.Úgy fogalmaztak, hogy a Metrovagonmas komolyan vette a BKV Zrt. intézkedéseit. Az orosz mérnökök a követelésnek megfelelően a hétvégén megtalálták a felújított szerelvény rendszeres meghibásodásának kiváltó okát, és elhárították a problémát.

A BKV Zrt. péntek délután megkezdte a felújított metrószerelvények átmeneti kivonását a forgalomból, hogy soron kívül átvizsgálják azokat. Ezt megelőzően, reggel a Nyugati pályaudvarnál ismét meghibásodott egy jármű, amely több percig nem tudott ajtót nyitni.



Ugyanezen a napon a BKV több mint 800 millió forintos kötbérigényt jelentett be késedelmek miatt a 3-as metró vonalán futó szerelvények gyártója és felújítója, a Metrovagonmas felé, és azonnali hatállyal Magyarországra kérette a társaság vezetését. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlése szerint a közlekedési hatóság azonnali hatállyal kivonatta a forgalomból mind a hat felújított járművet.



Az első felújított metrószerelvény március 20-án állt forgalomba Budapesten, de már az első napokban probléma adódott vele. Tarlós István főpolgármester a kezdeti hibák után azt mondta, azok a felújított járművek esetében is elkerülhetetlenek. Március végén közölte, akkor lesz baj, ha egy hónap múlva is vannak hibák a vonatokkal. A BKV június elején a meghibásodások miatt egy időre az összes felújított szerelvényt kivonta a forgalomból.



A szerződés szerint 222 metrókocsi felújítása csaknem 220 millió euróba kerül.

A közlemény szerint a hétvégén Budapestre érkezett a főkonstruktor és a jármű főmérnöke, velük együtt a több mint húsz mérnökből és szakemberekből álló szakértői csoport azonnal megkezdte a felújított szerelvények átvizsgálását."A legapróbb részletekre is kiterjedő" elemzés eredményeképpen megtalálták a kiváltó okot. A szerelvények egyik alkatrészével, az optikai csatoló elemmel volt probléma, a hibát azonnal kijavították - írták, hozzátéve: a teljes flottát átvizsgálják.Hangsúlyozták:A társaság a rendszeresen felmerülő problémák miatt hibás teljesítési kötbért és kárátalányt, a késedelmes szállítás miatt pedig késedelmi kötbért érvényesít az orosz féllel szemben.Az első kötbérkövetelést már be is nyújtották, és minden felmerülő probléma esetén újabb igényt adnak le - olvasható a közleményben.