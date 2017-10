Tállai: vége az adóbevallás korának

Továbbfejleszti rendszerét az adóhatóság, így jövőre már az őstermelők és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek helyett is a hivatal készíti el a személyijövedelemadó-bevallást, ezze véget ér az adóbevallás kora Magyarországon - mondta Tállai András a Magyar Időknek.



A lap szombati számában megjelent interjúban a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára, Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vezetője közölte: a kormány szeretné a vállalkozások adminisztrációs feladatait is megkönnyíteni, így minden olyan bevallás kitöltését átveszi majd a hivatal, amit csak átvehet.



A cél az, hogy a polgárok és a cégek helyett is a NAV dolgozzon - tette hozzá.



Kifejtette: évtizedes nyűgtől szabadította meg az adófizetőket tavaly a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azzal, hogy az idén már nagyjából négymillió polgár személyi jövedelemadó-bevallását készítette el.



Azzal, hogy jövőre a mezőgazdasági őstermelők és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek helyett is az adóhivatal készíti el a dokumentumot nagyjából 350 ezer embert szabadítanak meg a bevalláskészítés feladatától. Az erről szóló jogszabály már a törvényhozás asztalán fekszik - közölte Tállai András.



A parlamenthez benyújtott indítvány arról is rendelkezik, hogy jövőre a munkáltatók válláról is lekerül az szja-bevallás készítésének terhe. A munkaadók, ha volt megfelelő kapacitásuk, elkészíthették alkalmazottaik bevallását, erre azonban már nem lesz szükség - mondta az államtitkár.



Hozzáfűzte: teljességgel felesleges, hogy a cégek is bíbelődjenek ugyanazzal a papírmunkával, amit a hatóság elvégez. Az utóbbi időkben nagyjából harmincezer vállalkozás készített a munkavállalóinak bevallást, ennyi cég dolga lesz ezentúl egyszerűbb - mondta a NAV vezetője.



A kormányzat más módon is igyekszik enyhíteni a gazdaság szereplőinek adminisztrációs terheit. Az idén például már a NAV-hoz is benyújthatják a vállalkozások a helyi iparűzési adóbevallásukat. "Ezen az úton haladunk tovább, az adóhivatal így jövőre jövedéki bevallástervezetet küld az érintettek cégnek" - jegyezte meg Tállai András.