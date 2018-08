Támad a Soros-szervezet: Elkerülné az adót a Migration Aid

Fotó: MTI

El akarják kerülni az adófizetést

Soros György támogatása

A Fidesz-frakció határozottan reagált a lépésre

Pártot alakít a Migration Aid, hogy ne kelljen adózni a külföldről érkező támogatások után. A Soros-szervezet Facebook-bejegyzése szerint Éjjeli Őrség lesz a nevük, mint a népszerű orosz vámpírtrilógiának – írja a Pesti Srácok cikke alapján a BorsOnline Mint a bejegyzésben kifejtették, a bevándorlási különadóról szóló törvény értelmében nem lehet az adó alanya párt vagy pártalapítvány. Hozzátették, ha pedig már úgy alakult, hogy ez maradt az utolsó jogi opció a segítésre, kiterjesztik a tevékenységeiket és más területeken is felveszik a kesztyűt „a kormány által terjesztett sötétséggel szemben".Egy számláló mutatja a hátralévő időt az úgynevezett Éjjeli Őrség weboldalának indulásáig. A honlapon egyelőre nem derül ki, hogy miről is van szó. Az oldalon csak egy pajzsból, egy hollóból és két kardból álló logó látszik.Pajzsunk a szabadság, kardjaink az igazság és a testvériség – az Éjjeli Őrség Facebook-oldalán így jellemzik a logót. A szervezetről néhány sejtelmes fotó mellett csak annyi szerepel, hogy egy sorozatból vett, úgynevezett Holtak Serege ellen harcolnak. - írja a hirado.hu Az, hogy az Éjjeli Őrség egy olyan új politikai párt lesz, amely a migráció támogatását tűzi ki célul, már a Soros György alapítványai által is támogatott Migration Aid közösségi oldaláról derül ki. Mint írják: Siewert András, a szervezet egyik vezetője támogató aktivistákkal együtt augusztus 20-án jelentik be az új párt megalapítását, amellyel szerintük új dimenzióba léphet a kormánnyal szemben vívott harcuk.A Soros Györgyhöz köthető Migration Aidről márciusban látott napvilágot egy hangfelvétel, amelyben arról volt szó, hogy a szervezet adatokat gyűjtött a magyar határhoz érkező migránsokról. A hanganyagon elismerik, hogy táblázatuk van a bevándorlókról, amit nem „kötöttek az állam orrára".A felvételen az a Siewert András is hallható, aki most az Éjjeli Őrség nevű párt alapításán dolgozik. Ő arról beszél, hogy aktív és kiterjedt kapcsolatuk van külföldön, Németországban például közvetlenül a katonai attaséval tartják a kapcsolatot.A Migration Aid azt írja: az Éjjeli Őrség párt megalapítására azért van szükség, hogy elkerüljék a bevándorlási különadó megfizetését. A kormány ugyanis egy hónapja arról döntött, hogy a migrációt támogató tevékenységek után bevándorlási különadót vet ki, a beszedett pénzt pedig az ország védelmére fordítja.A szabályozás azonban pártokra vagy pártalapítványokra nem vonatkozik. A módosítás szerint migrációt támogató tevékenységnek minősül például a hálózatépítés és az illegális bevándorlás ösztönzése érdekében végzett médiakampány vagy szemináriumok szervezése.Hasonló tevékenységekkel a Migartion Aid a bevándorlási hullám kirobbanása óta segítheti a migránsokat. A Sky News riportere által talált migránsoknak szóló kézikönyvben magyarországi segítségként a szervezetet ajánlották.A szervezet emellett egy ideig Budapesten, az Arany János utca 32. szám alatt működtetett adománygyűjtő pontot. Vagyis abban az ingatlanban, ahol a Soros-alapítvány egyik központja is található. Zsohár Zsuzsanna, a Migration Aid szóvivője elismerte, hogy ez felfogható a milliárdostól kapott támogatásként.

Soros Györgyöt és hálózatát továbbra sem érdekli a magyar emberek akarata, és továbbra is be akarják hozni a bevándorlókat. Ezt bizonyítja a Migration Aid párttá alakulása is. A Fidesz-KDNP számára az ország biztonsága az első, ezért az illegális migrációt segítő tevékenységek ellen minden eszközzel fel kell lépni.