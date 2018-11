Támadás érte a kínai konzulátust Pakisztánban, a harcok jelenleg is zajlanak, két rendőr meghalt - Fotók

Heves tűzpárbaj tört ki pénteken a pakisztáni Karacsiban Kína konzulátusánál, legkevesebb két rendőr meghalt, további kettő pedig megsebesült - jelentették hírügynökségek rendőrségi forrásokra hivatkozva. A rendőrségi közlés szerint ismeretlen fegyveresek támadták meg a képviseletet.Az incidens a jelentések idején még tartott. A támadók az egyik rendőrségi forrás szerint be is tudtak hatolni az épületbe. Egy másik szerint egy támadó is meghalt. A Beludzsisztáni Felszabadítási Szervezet nevű szakadár szervezet szóvivője telefonon jelentkezett, hogy embereik támadták meg a kínai konzulátust - jelentette az AFP hírügynökség.