Támogatja a magyar pálinkafőzési hagyományok megtartását az EP

Az Európai Parlament (EP) brüsszeli, kétnapos plenáris ülésén elfogadta a szeszes italok meghatározását, kiszerelését és címkézését tartalmazó rendelet-tervezetről kialakított tárgyalási álláspontját - közölte az uniós parlament sajtószolgálata csütörtökön. Hölvényi György, a Fidesz-KDNP EP-képviselője előremutatónak nevezte, hogy az EP álláspontja támogatja a magyar pálinkafőzési hagyományok megtartását.



Az álláspont szerint a pálinka és más szeszes italok előállításakor felhasznált etil-alkohol továbbra is kizárólag mezőgazdasági eredetű lehet, mivel ki akarják szorítani a piacról a kétes eredetű, vagy rossz minőségű etil-alkoholt.



Az uniós parlament álláspontja szerint továbbra is figyelembe kell venni a kistermelők, a hagyományőrző kisiparosok érdekeit és azt, hogy ne csak a nagyvállalatok, hanem a helyi termelők is folyamodhassanak a szeres italok földrajzi árujelzőinek nemzeti és uniós oltalmáért.



Hölvényi György az MTI-hez eljuttatott közleményében aláhúzta, a legfontosabb az, ne változzon a magyar sajátosságoknak megfelelő, jelenlegi rendszer. Mivel a pálinkafőzéssel foglalkozók többsége kisvállalkozó, fontos, hogy megmaradjon az egyszerű, gyors és hatékony eljárás, és a pálinkakészítők a lehető legnagyobb vállalkozási szabadságot élvezzék - tette hozzá.



A képviselő előremutatónak nevezte, hogy az EP álláspontja támogatja a magyar pálinkafőzési hagyományok megtartását, a magas minőséget, ami a megnövekedett versenyben még fontosabbá vált.