Tarlós nem adott volna díszpolgári címet Sorosnak

Tarlós István kiemelte: ő biztosan nem adott volna Soros Györgynek díszpolgári címet. Attól tart azonban, hogy ha elkezdenek "belefeledkezni a visszavonásokba, az olyan indulatspirált indíthat be, aminek aztán előbb-utóbb elkerülhetetlen méltánytalanságok is a következményeivé válhatnak" - fogalmazott a főpolgármester.



Kedden az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) szólította fel a Fővárosi Közgyűlést Soros György díszpolgári címének visszavonására, miután a sajtóban napvilágot látott, hogy Soros György 2002 óta Budapest díszpolgára.



Nacsa Lőrinc, a szervezet elnöke azt írta, a balliberális oldal akkor Demszky Gábor vezetésével "emelte piedesztálra" a pénzügyi spekulánst, ma Botka László szolgálja hűségesen. Arra kérték a Fővárosi Közgyűlést, hogy még most a nyáron, rendkívüli közgyűlés keretében vonja vissza Soros György díszpolgári címét, vagy tegye semmissé az azt megítélő határozatot.



Szerdán a Demokratikus Koalíció és a Magyar Liberális Párt is közleményben állt ki az üzletember mellett, s azt írták: Soros György jogosan kapta az elismerést, s kiérdemelte azt.