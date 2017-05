Távozik az Index főszerkesztője

"A pár héttel ezelőtti tulajdonosváltás egyszerre jelent kicsit szerencsétlen és könnyen félremagyarázható hátteret a hosszabb ideje fontolgatott döntésemnek, illetve egy új fejezet lehetőségét a szerkesztőségnek is. Amihez én nagyon sok sikert kívánok, de az elmúlt időszakban – bármekkora közhely is – az új kihívások már jobban eluralták a gondolataimat, mint az Index, így pedig nem lehet mégolyan jó csapatot sem vezetni" –szerint Tóth-Szenesi Attila bizalmi szavazást kért kollégáitól, ez 24 órán belül történik meg. Dudás 2013 óta volt az Index főszerkesztője.Tóth-Szenesi 90 százalék fölötti támogatottsághoz kötötte, hogy elvállalja a szerkesztőség vezetését. Az 1970-ben született szakember a Reggeli Délvilág és a Délmagyarország újságírója volt Szegeden. Régi indexes, 2002-ben érkezett a laphoz, riportjaiért Minőségi Újságírásért díjat is nyert. Ő volt az is, aki álbajuszban ült be az MSZP zárt kampányértekezletére, hogy beszámoljon róla. Csaknem hét éve politikai rovatvezető a portálnál.Tóth-Szenesi szeretne továbbra is részt venni a napi szerkesztésben, és úgy fogalmazott: "Az Index marad, ami volt: független, szórakoztató, megbízható és hiteles hírújság."Dudás a tulajdonosváltáskor az ATV műsorában azt mondta, feláll, ha nyomásgyakorlási kísérletet érzékel. A szerkesztőségnek tartott kedd délutáni bejelentésen az egyik újságíró rá is kérdezett, ehhez van-e a köze a lépésnek. "Szerintem egy újságíró nem válaszolhat mást erre a kérdésre, minthogy feláll, ha nem szakmai szempontok alapján kell végeznie a munkáját. Ez viszont nem jelenti azt, hogy más okból nem állhat fel soha többet" – hangzott erre a válasz.A leköszönő főszerkesztő ma azt mondta a szerkesztőségnek, soha nem találkozott az új igazgatósággal és politikai befolyásolást sem érzékelt. De – magyarázta – nem volt értelme várnia személyes döntésével, hiszen "akik az Index vesztét akarják, a távozását úgyis úgy fogják magyarázni, ahogy nekik jól jön".