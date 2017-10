Teherautókat borított fel, fákat döntött ki a viharos szél a Dunántúlon

Teherautókat borított fel, fákat döntött ki a viharos erejű szél kedden a Dunántúlon. Aradi Virág, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes sajtószóvivője az MTI-nek azt mondta, a szélben négy pótkocsis teherautó is felborult.



A 8-as főúton Öskünél, Sólynál és Pétfürdőnél, valamint a 77-es főúton Tótvázsony és Nagyvázsony közt történt balesetekben senki sem sérült meg.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint nemcsak a Dunántúlról, hanem Kelet-Magyarországról is érkeztek jelentések letört ágak, kidőlt fák miatt, amelyek vezetékeket szakítottak le, épületeket és kerítéseket rongáltak meg, több helyen forgalmi akadályt okozva.



Az egyik meteorológiai honlap mérése szerint hétfő délután Balatonföldváron 113 kilométeres sebességgel fújó széllökést is regisztráltak.