Tekintélyes mennyiségű lőszert vásárolt az adóhatóság

Majdnem harmincnégymillió forintért lőszert vásárolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a szállítmány a hatóság állományába tartozó pénzügyőrökhöz és pénzügyi nyomozókhoz kerül, akik veszélyes, felfegyverzett adócsalókkal, csempészekkel kerülhetnek szembe - írta a Magyar Idők szerdai számában a hivataltól származó információkra hivatkozva.



A NAV valamivel több mint hatszázezer lőszer beszerzésére indított hivatalos eljárást tavaly nyáron, a NATO elvárásainál is szigorúbb követelményeket támasztva. A pályázóknak meg kellett felelniük a védelmi és biztonsági beszerzésekről szóló hazai jogszabály feltételeinek is. A felhívásra végül három ajánlat futott be, ezek közül a legalacsonyabb árat tartalmazó beadvány nyert.



A beszerzés legnagyobb tétele 580 ezer 9 milliméteres pisztolytöltény. A NAV-nak szüksége van emellett gépkarabélyokba való munícióra is, ebből 27 ezret vásárolt. Ezek mellett 3200 sörétes lövedékhez és ezer vaktöltényhez is hozzájutott a hivatal.



A lap emlékeztet arra, hogy a NAV pénzügyőrei és a pénzügyi nyomozók lőfegyvert is használhatnak, miután a hatóság több olyan bűncselekményfajta feltárását is feladatul kapta, amelyeknél könnyen megeshet, hogy agresszív, mindenre elszánt és ennek megfelelően felszerelt személyek, csoportok ellen kell fellépni. A hivatal látókörébe rendszeresen kerülnek olyan cigarettacsempész-bandák, amelyek, ha kell, fegyverrel is megvédik jól jövedelmező, de jogsértő üzletüket, miként találtak már a NAV-osok lőfegyvert adócsalással foglalkozó bűnözőknél, illegális szeszfőzdét üzemeltető személyeknél, és drogcsempészekkel is akadt dolguk.



Tavaly hetven lövedékálló mellényt is vett a NAV, ezek közül egyes darabok 120 ezer forintba kerültek, másokért negyedmillió forint körüli összeget kellett fizetni - emlékeztetett a Magyar Idők.