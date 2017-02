Télen sem szünetel a kátyúzás

Jelentősen megnőtt az útburkolati hibák száma, de kedvező időjárás esetén a Magyar Közút Zrt. szakemberei télen is folyamatosan kátyúznak a közúthálózaton - közölte a társaság szerdán az MTI-vel.



Közlésük szerint a csapadékos időjárás és a fagyási-olvadási ciklusok gyakori váltakozása miatt a burkolathibák száma jelentősen megnőtt az országos közúthálózaton. A Magyar Közút télen is folyamatosan végez ideiglenes javítási munkákat a közutakon elsősorban hidegaszfalt felhasználásával, de ehhez száraz és tartósan 0 fok feletti hőmérséklet szükséges.



A közutakat több mint száz útellenőr járja, a kátyúzási munkákat a közútkezelő munkatársai ütemezetten végzik. A balesetveszélyes kátyúk javítását követően a gyorsforgalmi- és főutakon, majd folyamatosan haladva a kevésbé forgalmas 4-5 számjegyű mellékutakon, végül a bekötőutakon avatkoznak be.