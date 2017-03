Sikerült eloltani az etyeki Korda Filmstúdió égő csarnokát - képek

Eloltották az etyeki Korda Filmstúdió egyik körülbelül 1500 négyzetméteres csarnokában keletkezett tüzet - közölte a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője kedd kora délután az MTI-vel.Farkas-Bozsik Gábor tájékoztatása szerint a lánggal égés megszűnt, a hő- és füst eltávolítását végzik jelenleg a tűzoltók.Több ponton még izzás és parázslás tapasztalható, amit az átszellőztetés után tudnak teljesen visszahűteni - tette hozzá.Elmondta, hogy megfeszített munkájuk eredményeként más épületben nem keletkezett kár. A csarnok tetőszerkezete a folyamatos hűtés következtében nem omlott be, de egy nyílást vágnak rá, hogy a füst könnyebben távozzon.Korábban írtuk:Tűz ütött ki kedd délelőtt az etyeki Korda Filmstúdió egyik, körülbelül 1500 négyzetméteres csarnokában, személyi sérülés nem történt - tájékoztatta a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.Farkas-Bozsik Gábor elmondta, hogy az épületben fadíszletek, kellékek és festékanyagok lángolnak. Tudomásuk szerint a csarnokban a tűz keletkezésekor harminc-negyven ember volt, mindannyian biztonságos helyre menekültek.A szóvivő közölte, hogy a helyszínre érkeztek az érdi és a bicskei tűzoltók, akik az oltási munkákat a Fejér megyei műveleti szolgálat irányításával végzik. Megjegyezte, hogy a tűzoltók behatolása a leeső anyagmaradványok miatt nehézkes, ennek lehetőségét keresik, de a fokozott veszély miatt egyelőre kívülről próbálják megfékezni a lángokat.Hozzátette: az épület teteje elkezdett deformálódni, ami arra utal, hogy nagyobb hőtermeléssel járó tűzről van szó.Farkas-Bozsik Gábor közölte: a csarnok korábban teljes terjedelmében égett, mostanra - a hőkamerás vizsgálat alapján - több gócpontra szűkült a tűz, egyébként vélhetően a csarnok szigetelőanyaga füstöl erőteljesen. Kívülről láng nem is látszik, csak a füst. A tetőt továbbra is hűtik az omlás elkerülése érdekében.Még órákba telhet, mire bejutnak az épületbe - tette hozzá.Kresmery Dániel, a Korda Filmstúdió produkciós vezetője elmondta: az elmúlt napokban filmet forgattak az érintett műteremben, annak díszletei voltak csak a csarnokban. A tűz keletkezésekor, reggel fél kilenckor nem forgattak - tette hozzá. A Korda Filmstúdió hét műterméből egy közepes méretűben ütött ki a tűz.Az MTI úgy tudja, a Mid Atlantic Films gyártásában készülő új Robin Hood-filmet forgatják a stúdióban.