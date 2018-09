Temerin lovasa nyerte a 11. Nemzeti Vágtát

Nagy Arnold Rózsaszentmárton, Pogány, Füzér és Zirc lovasát utasította maga mögé a Millenniumi emlékmű körül kialakított különleges pályán.



A 2018 leggyorsabb lovasa címet elnyert temerini versenyző a Nemzeti Vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszablyát és ötmillió forintos jutalmat vehetett át az ünnepélyes díjátadón. Fantázia hátára győzelmi takarót terítettek.



A döntőben másodikként befutó Kun Ferenc, Rózsaszentmárton lovasa egymillió forintos, a harmadik helyezett Ács Linda, Pogány versenyzője félmillió forintos jutalmat kapott, a további két döntős, Füzér és Zirc lovasa 300-300 ezer forintot vihetett haza. A Zircet képviselő Molnár Gyöngyi a futam során leesett lováról. Mivel Ricárdó bár elsőként, de egyedül ért célba, utolsó helyen végzett.



Délután megrendezték a nemzetközi futam döntőjét is, amelynek győztese Kína lovasa lett. Másodikként Szerbia, harmadikként Szlovénia lovasa ért a célba. Negyedik, ötödik és hatodik helyen Magyarország, Csehország és Szlovákia versenyzője végzett. A nemzetközi futamon 12 ország versenyzett, a döntőbe jutottakon kívül Törökország, Mongólia, Románia, Ausztria, Suriname és az Egyesült Királyság lovasa. A lovasok nem saját paripáikkal, hanem a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtokról kölcsönkapott, sorsolással kiválasztott shagya-arab őshonos magyar fajtájú lovakkal indultak a versenyen.



A Hősök terén felállított speciális pályán a kétnapos versenysorozat ideje alatt 72 magyarországi és határon túli terepülés lovasa mérte össze tudását az elő- és középfutamokon.



A kishuszár vágtán idén Kolumbán Örs-István, Sepsiszentgyörgy lovasa aratott győzelmet Fatima nevű pónilován.



A szinte nyári időjárásnak köszönhetően több ezren követték figyelemmel a vágta programjait a kétnapos rendezvény során. Az Andrássy úton felállított Vágta Korzóra, a résztvevő települések ételeit és italait bemutató Országkonyhára is rengetegen voltak kíváncsiak. A döntőt és az eseménysorozat több programját a közmédia is közvetítette.