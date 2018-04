Teréz körúti robbantás: nem bizonyítható, ki van a felvételeken

fotó: BorsOnline

Hétfőn újabb tárgyalási napot tartottak a Teréz körúti robbantással gyanúsított P. László ügyében. Mint ismert, a férfi tárgyalásai eddig sem voltak meglepetés nélküliek - márciusban például az egyik tárgyalási nap első perceiben összevitatkozott a bíróval, mondván: mit is csinálnak itt és neki miért is kell jelen lennie - majd tüntetően lefeküdt a padra, hogy ő fáradt. A férfit akkor végül mentők vitték el.A mostani tárgyaláson P. László már nem vett részt. A bíróságon lejátszották az összes - vágatlan - felvételt, amin a feltételezett tettes látható, melyekről dr. Kalina József bíró megállapította: nem lehet minden kétséget kizáróan kijelenteni, hogy P. László van a videókon - írja a BorsOnline A felvételeken a tettes ugyanis nem néz a kamerába, csak járására, testalkatára, magasságára lehet alapozni. Ez utóbbival van a gond. A felvételen ugyanis a szakértők szerint is egy 170 centiméter magas férfi látható, míg a gyanúsított 183 centiméter magas.



Én már jeleztem a nyomozóknak, hogy a felvételeken a fiamnál jóval alacsonyabb személy látható. Végre a bíró úrnak is feltűnt.

- mondta László apja a lapnak.Lélekvándorlásról beszélP. László a legutóbbi tárgyalása után kérvényezte, hogy ne kelljen jelen lennie a tárgyalási napokon. Ügyvédje szavaiból az tűnik ki, egyre távolabb helyezi magát a történésektől:

Egyre rosszabbul van. A beszélőre sem szívesen jön ki. Az ügyéről nem lehet vele beszélni, csak egy lélekvándorlásról szóló elméletet hangoztat.

- magyarázta dr. Cseterics Krisz­tián, László ügyvédje a bulvárlapnak.