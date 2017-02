Tévesen hirdetett ítéletet a Kúria a gyöngyöspatai romák ügyében

A legfőbb bírói fórum mindezt szerda délután közölte az MTI-vel. A civil jogvédő szervezet a saját nevében perelte be a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságot a gyöngyöspatai romák jogainak érvényesítése érdekében, az egyenlő bánásmódról szóló törvény alapján. A TASZ szerint a rendőrség 2011-ben Gyöngyöspatán hátrányosan megkülönböztette a helyi romákat. Egyrészt azzal, hogy elmulasztott megfelelően fellépni szélsőséges szervezetekkel szemben, másrészt azzal, hogy szabálysértési bírságolási gyakorlata hónapokon át részrehajló volt a romák hátrányára.



A TASZ a perben azt szerette volna elérni, hogy a bíróság kimondja: a rendőrség 2011-es gyöngyöspatai fellépése nem volt törvényes, sértette a helyi romák egyenlő bánásmódhoz való jogát.



Az elsőfokú bíróság ítélete mindkét kereseti kérelmet illetően a TASZ-nak kedvező döntést hozott. Megállapította a rendőrségi jogsértést részben amiatt, hogy a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület, a Véderő és a Betyársereg elnevezésű szervezetekkel szemben a járőrtevékenység, valamint a szervezetek által tartott demonstrációval kapcsolatos közbiztonság-védelmi tevékenység során a rendőrség - elmulasztott intézkedéseivel - zaklatást valósított meg a gyöngyöspatai roma közösség tagjaival szemben, és így megsértette az egyenlő bánásmódhoz való jogokat. Az elsőfokú bíróság azt is megállapította, hogy a rendőrség 2011. május 1. és 2011. november 30. közötti szabálysértési gyakorlatával közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg a roma közösség tagjaival szemben.



A másodfokú bíróság jogerős ítéletében ugyanakkor a keresetet mindkét kérelmet illetően teljes egészében elutasította. Ezután fordult a TASZ felülvizsgálati kérelemmel a Kúriához.



Szerdán a Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta. Azt állapította meg, hogy a rendőrség a járőrözés és demonstráció ügyében az intézkedések elmulasztásával jogsértést, zaklatást valósított meg a roma közösség tagjaival szemben. A Kúria a rendőrséget eltiltotta a további jogsértéstől, és hagyta az elsőfokú ítéletnek a rendőrséget elégtétel adására kötelező rendelkezését is.



A másodfokú, jogerős ítélettel értett egyet a Kúria ugyanakkor a rendőrség szabálysértési gyakorlatát illetően, azaz ebben az ügyben elutasította a TASZ jogsértés megállapítására irányuló kereseti kérelmét.



"Ugyanakkor a kihirdetett ítélet szóbeli indokolásánál a tanácselnök tévesen szóban olyan indokolást adott, amely szerint a Kúria a rendőrség szabálysértési gyakorlata miatt is megállapította a rendőrség felelősségét a zaklatás, illetve a közvetlen hátrányos megkülönböztetés miatt. Ellentétben áll tehát az ítélet rendelkező része és annak szóbeli indokolása. Ugyanakkor a döntés hatályát az ítélet rendelkező része adja" - áll a Kúria szerdai határozathirdetésről szóló közleményében.