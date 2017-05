Thai családi nap Budapesten

Harci bemutatókkal, zenei, táncos és gasztronómiai programokkal népszerűsítették a muay thait (thai boxot) és a thai kultúrát szombaton a budapesti Fit Club - Thai Box Akadémia és a Thaiföldi Királyság budapesti nagykövetségének családi napján.



A muay thai a thai kultúra fontos része a 16. század óta; nemcsak férfiak, hanem nők és gyerekek is gyakorolták - idézte fel a családi nap megnyitóján a Fit Club - Thai Box Akadémiában a Thaiföldi Királyság magyarországi nagykövete.



Dzsakkrit Srivali hozzátette: a Sziám (Thaiföld akkori neve) számára békés 19. században a muay thai átalakult harcművészetből nemzeti sporttá. Európa akkor kezdett ismerkedni a muay thaijal, mikor az első világháború idején ezer thai katona harcolt Franciaországban, mára pedig az egész kontinensen elterjedt.



A muay thai iránt Magyarországon is növekszik az érdeklődés, Budapesten több muay thai csarnok működik - számolt be a nagykövet, hozzátéve: a muay thai egészséges testedzés, segít megismerni a testünket, ráadásul hatékonyan megszabadít a stressztől is.



Dzsakkrit Srivali az MTI-nek a helyszínen elmondta, a muay thai a nemzeti identitás fontos része. Régen a csatákban használták, most sportként vagy akár csak testgyakorlásként is műveli igen sok thai.



A Thaiföldi Királyság budapesti nagykövetsége szerencsés helyzetben van, mert vannak olyan edzőközpontok, mint a Thai Box Akadémia, amely már neves muay thai harcosokat is elhozott Magyarországra, és ezt a tevékenységet a nagykövetség örömmel támogatja - számolt be Dzsakkrit Srivali.



A szombati családi napon a klub ifjú harcosai tartottak bemutatót, közben az érdeklődők a thai zenéből és táncból is ízelítőt kaphattak, majd a thai nemzeti ételeket is megkóstolhatták.