Tíz éve szavazhatott a vizitdíjról - tegye meg újra!

Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?

Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?

Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetni?

A Csongrád megyei adatok. Forrás: valasztas.hu

A szegedi adatok. Forrás: valasztas.hu

Éppen tíz éve tartották Magyarországon a "szociális, vagy háromigenes" népszavazást, amelyet a Fidesz-KDNP kezdeményezésére írtak ki. A voksoláson három kérdésre lehetett igennel, vagy nemmel válaszolni:A második Gyurcsány-kormány az egészségügyi reform keretein belül a beteg-orvos találkozások csökkentését és a költségek részleges áthárítását remélte az intézkedéstől, aminek értelmében alkalmanként 300 forintot kellett fizetni. Emelt összegű vizitdíjat kellett fizetni akkor, ha valaki a saját kezdeményezésére a háziorvosi rendelőn kívül vette igénybe a gyógyellátást, vagy nem annál a háziorvosnál járt, aki területileg illetékes volt, vagy nem annál az orvosnál járt, akihez bejelentkezett. Ezer forintba került az, ha valaki indokolatlanul vette igénybe az ügyeleti ellátást, vagy beutaló nélkül vett igénybe olyan szakellátást, amihez kellett volna, vagy pedig nem a beutaló szerinti egészségügyi szolgáltatónál vette azt igénybe.Országosan elsöprő arányban győztek az igenek, és ennek következtében eltörölték a vizitdíjat, a kórházi napidíjat és a tandíjat is: mindhárom kérdésben több mint 80%-ot kaptak az igenek az aznap szavazó több mint 4 millió választópolgártól. Az igenek győzelme után Horváth Ágnes egészségügyi miniszter asszonyt menesztették, ám az SZDSZ kiállt mellette: az ügy végül odáig fajult, hogy felbomlott az MSZP-SZDSZ koalíció.Csongrád megyében összesen 167 ezer 766 választópolgár ment el szavazni: a három kérdés mindegyikénél az igen győzött, a kórházi napidíjra 140 ezer 692 igen és 25 ezer 382 nem ; a vizitdíj eltörlésére 137 ezer 820 igen és 28 ezer 443 nem, míg a tandíj eltörlésére 136 ezer 855 igen és 29 ezer 165 nem szavazat érkezett.Nagyjából hasonló arányban szavaztak Szegeden is, a megyeszékhelyen 60 ezer 483-an járultak az urnákhoz, és ahogy a megyében, így Szegeden is a "legkevesebb" igen a tandíjra érkezett, de így is meggyőző többségben voltak az eltörlést szorgalmazó szavazatok.A vizitdíjat eltörölték, ám Pilisen még ma is "élő fogalom", ugyanis az önkormányzat szabott ki egészségügyi hozzájárulást, egyfajta extraként, ugyanis ezzel tudják támogatni a helyi egészségház működését. A helyieknek ugyanis minden vizsgálatra el kellene utazniuk Ceglédre, a tömegközlekedés pedig többe kerül (465 forint egy út), mint a 300 forintos vizitdíj.reagálva az Emberi Erőforrások minisztériuma közleménye úgy fogalmazott, elfogadhatatlannak tartják, hogy közfinanszírozott egészségügyi közszolgáltatásért vizitdíjat szedjenek.