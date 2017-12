Tizennégy év fegyházbüntetésre ítéltek egy pedofil tanárt

A Fővárosi Törvényszék az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a férfi a csepeli Burattino Általános, Közép- és Szakképző Iskola, Gyermekotthonban volt testnevelő tanár. Az ítélet szerint 2005 és 2014 között 36 intézeti nevelt és szociálisan hátrányos helyzetű, 8 és 18 év közötti fiúval szemben követte el a bűncselekményeket.



Tizenkét sértettel szemben úgy valósította meg a szexuális erőszak bűntettét, hogy a fejüket a nemi szervéhez nyomta, vagy gáz-riasztófegyverrel fenyegette meg és szexuális cselekményre vagy az eltűrésére kényszerítette őket. Tizenhat sértett még nem töltötte be a 12. életévét, amikor a vádlott hasonló szexuális cselekményekre kényszerítette őket.



A volt tanár tizennégy esetben a nevelése, felügyelete alatt álló 12 és 14 év közötti, hatszor a tanári pozíciójával visszaélve 14-18 év közötti fiúkat vett rá szexuális cselekményre vagy az eltűrésére. Kihasználta azt is, hogy két fiú fél tőle, és kényszerítette őket szexuális cselekmény eltűrésére. A férfi tizennégy fiúval 12 éves koruk előtt és után is fajtalankodott.



A vádlott mindent tagadott. Azt állította, hogy a fiúk kitalált történeteket adtak elő, amire az iskola vezetői készítették fel őket. Szerinte az iskola azért akarta ellehetetleníteni, mert a kollégák panaszai szerint túl közel engedte magához a gyerekeket, túl közvetlenül viselkedett velük. Arra is hivatkozott, hogy merevedési problémákkal küzd, ezért a nemi bűncselekményeket nem is követhette el.



A törvényszék a vádlott bűnösségét a sértettek következetes, pszichológus szakértő által is alátámasztott terhelő vallomására, a közvetett tanúk nyilatkozatára, valamint a vádlott és a sértettek Facebook-levelezésére alapozta. Az orvosszakértői vizsgálat pedig cáfolta a vádlott azon védekezését is, hogy merevedési problémákkal küzdene.



A férfit a bíróság véglegesen eltiltotta a gyermeknevelői, -felügyelői, gyermekgondozási és -ápolási foglalkozásoktól.



Az ítélet nem jogerős. Az ügyész súlyosításért, az előzetesben maradó vádlott és védője felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett.