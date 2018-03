Tizenöt év fegyházat kapott egy 2010-es gyilkosság vádlottja Fejérben

Megismételt első fokú eljárásban - nem jogerősen - 15 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte kedden a Székesfehérvári Törvényszék azt a férfit, aki 2010-ben pénzéért megölte nőismerősét. A sértett holtteste és a bántalmazás eszköze eddig nem került elő.



A törvényszék közleménye szerint a vádlottat bűnösnek mondták ki előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettében. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője téves jogi minősítés miatt a büntetés enyhítéséért fellebbezett.



A rossz anyagi körülmények között élő vádlott kutyatenyésztés és -kereskedelem során ismerkedett meg a sértettel, aki segítségét kérte a férjétől való különköltözésben. A vádlott megismerte a sértett anyagi helyzetét, bankkártyájának helyét és PIN-kódját.



A vádlott 2010 májusában határozta el, hogy a sértettet az életbiztosítása után járó összeg, valamint a nyugdíja megszerzése érdekében megöli. Egy éjszaka behatolt mezőfalvai ingatlanába és agyonverte az ágyban alvó sértettet. Ezt követően a holttestet ágytakaróba csavarta, majd a helyszínről elvitte.



A vádlott magával vitte a sértett telefonját, a házban talált készpénzt, és bankkártyával a sértett bankszámlájáról 165 ezer forintot levett.



Varga Noémi, a törvényszék szóvivője az MTI érdeklődésére elmondta: korábban első fokon már elítélték a vádlottat, akkor 9 évet kapott, de másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte az ítéletet és új eljárásra kötelezte a törvényszéket. Azért kapott 15 évet, mert ezúttal már mindkét minősítés - előre kiterveltség, nyereségvágy - fennállt.



A szóvivő azt is elmondta, hogy a vádlottat először tanúként hallgatták ki, akkor vallomást is tett, amit később - már vádlottként - visszavont, így a helyszín alapos kielemzése, az ott talált vérfoltok elemzésével az orvos- és nyomszakértők bizonyították az elkövetést.



Varga Noémi megjegyezte: a Székesfehérvári Törvényszéken a közelmúltban nem született olyan ítélet, ahol nem volt meg a sértett holtteste, de szerinte a magyar joggyakorlatban is ritka az ehhez hasonló ítélet.