Tízmilliárdokkal nőtt a civil szervezetek támogatása

A lap szerdai számában Fülöp Attila úgy fogalmazott, az igazi civilség a szolgálatról szól, nem a hőbörgésről, "ezért be kell mutatnunk azt a hatalmas, áldozatos munkát, amelyet több ezer egyesület és alapítvány végez, jellemzően önkéntes alapon".



Megjegyezte, a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott pályázatokról hamarosan döntés születik, és abban, hogy a külföldi érdekeket kiszolgáló szervezetekkel szemben a valódi, értékteremtő munkát végző civileket a szélesebb közvélemény is megismerhesse, a Civil Információs Centrumoknak is szerepük lehet.



Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a lapnak azt mondta, a Civil Információs Centrumok létrehozásával régiónként pályázati úton kiválasztottak egy-egy szervezetet, amelyek ugyanúgy egyesületi formában működnek, és ezért ugyanazokkal a feladatokkal, problémákkal, kihívásokkal szembesülnek, mint a többiek. Ettől válnak hitelessé és a rendszer bevált - tette hozzá. A centrumok a pályázati lehetőségektől, a munkaügyi kérdéseken át a könyvelésig mindenben segítséget tudnak nyújtani, emellett folyamatosan információval látják el a hozzájuk fordulókat, hogy azok - például egy hagyományőrző kör vagy sportegylet - inkább az eredetileg vállalt céljaikra koncentrálhassanak.