Több áruházat be kellett zárni a Tesco dolgozók sztrájkja miatt - Fotók

Palkovics Imre a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke és Bubenkó Csaba a KDFSZ elnöke sajtótájékoztatót tart ma, 2017.09.08-án 19 órakor Budapesten, a Fogarasi úti Tesco előtt.

Példátlanul sikeres a sztrájk a Tescónál, a két kereskedelmi szakszervezeten kívüli dolgozók is szép számmal csatlakoztak a munkát beszüntetőkhöz - mondta Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke pénteken Budapesten sajtótájékoztatón, a Fogarasi úti Tesco áruház előtt.Hozzátette,. Akinek ilyen problémája lenne, az a munkástanácsok központi e-mailcímén jelezze, hogy hol történt, és segítenek neki - fejtette ki.Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke elmondta,, így ezt követően valószínűleg ezzel a megoldással sem tudják fenntartani az áruházak működését azokon a helyeken, ahol még nyitva kellene tartani.A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) pénteken délután közölte, hogy a munkabeszüntetést tartanak a Tescónál. A sztrájk pénteken 16 órától 24 óráig, szombaton 10 órától 24 óráig tart.A Tesco áruházainak mindössze 10 százaléka zárt be a ma délután 16 órakor kezdődött sztrájk miatt. A bezárt boltokkal együtt összesen az áruházak 25 százalékában tapasztalható valamilyen fennakadás - áll a Tesco közleményében.Az alábbi boltok bezárása mellett döntött az áruház, mivel mai napon nem tudták volna vásárlóikat a megfelelő színvonalon kiszolgálni - írták.Bp. Andor kisboltBp. Bartók kisboltBp. Hubay kisboltBp. Rákosi kisboltGyőr Bartók kisboltGyőr Hédervári kisboltGyőr Hermann kisboltGyőr Hunyadi kisboltGyőr Ipar kisboltGyőr Köztelek kisboltGyőr Lajta kisboltGyőr Mécs kisboltGyőr Szigethy kisboltDebrecen Józsa kisboltBicske hipermarketKazincbarcika hipermarketÓzd hipermarketPaks hipermarketHatvan hipermarketTapolca hipermarketMiskolc hipermarketA budapesti Fogarasi úti Tesco bezárásáról megjelent hírek tévesek. A Fogarasi úti áruház több mint egy tucat kasszával szolgálja ki jelenleg is a vásárlókat - közölte az áruházlánc sajtóosztálya.A Tesco határozottan visszautasítja, hogy egy áruházában a vezető nem engedi sztrájkolni a dolgozókat. A Tesco tiszteletben tartja a szakszervezetek jogát ahhoz, hogy ebben a formában fejezzék ki véleményüket.Az MTI tudósítója az egyik legnagyobb budapesti Tesco áruházban azt tapasztalta, hogy bár a dolgozók többsége sztrájkolt, az áruház üzemelt. A kasszáknál azonban hosszan kígyózó sorokban várakoztak a vásárlók és az áruházi parkoló is tele volt gépjárművekkel.A sztrájkolók egyike elmondta:A munkabeszüntetésben résztvevők az áruház előtt csoportokban beszélgettek, a hangulat nyugodt volt a dolgozók és a vásárlók között is.- mondta Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) Tesco alapszervezetének elnöke pénteken délután az MTI-nek.Kiemelte: a visszajelzések szerint Debrecenben, Ózdon, Kazincbarcikán, Egerben, Budapesten a Campona áruházban, Bicskén, Pakson és Győrben a kisebb boltokbanSokáig így nem lehet dolgozni, ezek az áruházak meg fognak bénulni - tette hozzá.A sztrájkhajlandóság jelzi a munkáltatónak, hogy nem a szakszervezetek próbálják a botrányt felnagyítani, nagy a baj - fejtette ki.A Tescónál a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) 2500, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) pedig mintegy 1000 tagja van. A Tesco mintegy 20 ezer embert alkalmaz.

Korábban írtuk:

például Hatvanban, illetve- mondta Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke pénteken délután az MTI-nek.A Tesco áruházak többsége továbbra is nyitva tart,azt közölte a Tesco sajtóosztálya, hogy, mert nem tudták volna a vásárlókat a megszokott színvonalon kiszolgálni - közölte pénteken az MTI-vel.hasonló a helyzet a Pesti úti áruházban is, a munkavállalók folyamatosan teszik le a munkát - tette hozzá a KDFSZ elnöke.Hangsúlyozzák: a helyzet folyamatosan változik.A Tesco közleményében elnézést kér a kellemetlenség miatt, és közölte, szombaton reggel a megszokott nyitva tartási rend szerint várják vásárlókat.A Tesco Magyarországon 206 üzlettel rendelkezik, ebből 112 hipermarket és mintegy 20 ezer munkavállalót foglalkoztat.

Korábban írtuk:

A szakszervezetek hétfőn jelentették be, hogy országos sztrájkra készülnek, mivel az augusztus végén benyújtott követeléseikről nem sikerült megállapodniuk a munkaadóval, de az időpontját nem közölték.

A sztrájkbizottság vezetője akkor elmondta: nem fogadták el, hogy a Tesco az idei béremelés helyett inkább a jövő évi bértárgyalásokra koncentrálna, azt pedig csupán időhúzásnak tekintik, hogy a vállalat munkacsoportokat állítana föl a munkakörönkénti munkaerőhiány megállapítására.

A KDFSZ elnöke hozzátette: 25 százalékos - összesen 14 milliárd forint ráfordítást igénylő - béremelést követelnek és szeretnék elérni, hogy a legalacsonyabb béren foglalkoztatott munkavállaló fizetése is közelítse meg a bruttó 200 ezer forintot, a munkavállalói létszám pedig 15 százalékkal emelkedjen.

Bejelentették azt is, hogy követelik az alvállalkozók által foglalkoztatott külső munkaerő létszámának 15 százalékos korlátját a teljes munkavállalói körön belül, valamint a Tesco költségvetéséből a munkaeszközökre fordítható összeg 30 százalékra emelését a jelenlegi 13 százalékról.

a Tesco-Global Zrt. munkavállalói - jelentette be Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke.A munkavállalói érdekképviselet vezetője közölte: óriási a tiltakozás támogatottsága a dolgozók körében, a felhíváshoz már több tucat áruház csatlakozott. Jelezte azt is, hogy továbbra is nyitottak a megegyezésre a munkaadóval és folytatni kívánják a tárgyalásokat.Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) sztrájkbizottságának elnöke elmondta: a csatlakozók, így az üzletek be is szüntethetik a tevékenységüket sztrájk idejére.Bubenkó Csaba hozzátette: szerdán tájékoztatták a munkáltató képviselőit, hogy az utolsó egyeztetésen felvetett ajánlatukat elégtelennek minősítették a munkavállalók és a sztrájk jogi lehetőségének megteremtését várják a szakszervezettől.A legközelebbi egyeztetést a két oldal hétfőn délelőtt tartja, a szakszervezetek a kialakult helyzet függvényében döntenek a folytatásról.Bubenkó Csaba hangsúlyozta, hogy az ígéretek betartására garanciát fognak kérni a munkaadótól.Karsai Zoltán hozzátette:. Jelezte azt is, hogy a dolgozói érdekképviseletnek van elképzelése arról, hogy milyen ajánlatra volna hajlandó felfüggeszteni a sztrájkot, de ennek részleteiről nem kívánt nyilatkozni.- közölte a munkáltató pénteken az MTI-vel.A Tesco közleményében kiemelte,A munkáltató hangsúlyozza: az elmúlt két évben folyamatosan emelte a béreket, az áruházlánc munkatársainak többsége összesen több mint kéthavi fizetéssel vihet többet haza az idén, mint 2016-ban, a teljes munkaidős dolgozók közül senki sem keres havi 176 ezer forintnál kevesebbet.A Tesco az elmúlt 2 évben már 8,7 milliárd forintot költött bérfejlesztésre. A kiskereskedelmi szektorban az áruházi dolgozók fizetése átlagosan csak 19 százalékkal növekedett, míg a Tesco év eleje óta a legalacsonyabb fizetési kategóriákban 22,4 százalékos bérfejlesztést hajtott végre - írja közleményében a munkáltató.A Tesco az idén az első fél évben több mint 150 millió forintot fektetett be 1642 munkavállaló OKJ-s képzésébe, a tavaszi szemeszterben a vállalat több mint 300 diák és 742 felnőtt számára biztosított szakmai képzést - írja közleményében az áruházlánc.Pártos Zsolt, a Tesco ügyvezető igazgatója a közleményben elmondta, nyitottak arra, hogy konkrét problémákra konkrét válaszokat adjanak, továbbra is várják a szakszervezetek képviselőit az általuk kezdeményezett szeptember 11-ei egyeztetésre.