Több ezer nyelvvizsgát honosítanak évente

A lappal a hivatal azt is közölte, hogy kizárólag a 2000. január 1. után szerzett külföldi bizonyítványok honosíthatók.



A leggyakrabban az angolnyelv-vizsgák honosítását kérelmezik, ezt követi a német nyelv. Az OH által közöltek szerint a leggyakoribb vizsgatípus a IELTS (International English Language Testing System), az ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages), a TELC (The European Language Certificates), valamint a DSD II. (Deutsches Sprachdiplom). Ezek közül a DSD II. honosítása ingyenes, a többi külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány esetében az eljárás díja egységesen tízezer forint.



Mint ismert, a kormány a jövő évtől ingyenessé teszi az első nyelvvizsgát a harmincöt év alattiaknak. A támogatás a honosítás esetében is igényelhető - írta a lap.