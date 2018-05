Több ezren ünnepeltek az Európa-napi fesztiválon

A fesztivál délelőtti fő attrakciója ezúttal is a futóverseny volt, amely hazánk 14 éves uniós tagságát szimbolizálva 14 kilométeres távot ölelt fel. Mivel 2018 a kulturális örökség éve az Európai Unióban, ezért a futás útvonala mentén 14 európai uniós forrásból megújult vár és kastély képét helyezték el, amely bemutatta, hogyan járult hozzá az unió Magyarország kulturális örökségének megőrzéséhez. Idén elsőként váltóban is teljesíthető volt a teljes hosszában akadálymentes táv.A futást leggyorsabban teljesítő férfi Csontos Imre lett 47:44 perces idővel, a hölgyek közül pedig Szabó Nórának sikerült elsőként a célba érnie 55:26 perces idővel. A váltóban indulók között a férfiaknál a Nagy Richárd-Fehér András duó (51:34), míg a nőknél a Hazay Krisztina Eszter és Weigl Vivien alkotta páros (56:55) bizonyult a leggyorsabbnak. Kurcsics Károly handbike-kal 55:21 perc alatt teljesítette a teljesen akadálymentesített útvonalat.A futóversenyt követő megnyitón köszöntőt mondott Járóka Lívia, az Európai Parlament alelnöke, Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője, és Molnár Balázs európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár.„A mai napon Magyarország uniós tagságának 14. évfordulóját ünnepeljük együtt a magyar kormányzattal, az Európai Parlamenttel, az Európai Bizottsággal, sok-sok szervezettel, és természetesen elsősorban az uniós polgárokkal, Önökkel" – mondta Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője.„14 éve csatlakoztunk az Európai Unióhoz, és ezzel egy igazi család részesei lettünk. Mindenkinek köszönjük, aki rész vett a mai futáson, amely jelképezi mindazt a versenyszellemet, testvériséget szolidaritást, összetartozást és barátságot, amit az Európai Unió jelent számunkra" - mondta Járóka Lívia, az Európai Parlament alelnöke.„Az 1990 óta eltelt időszak felét, 14 évet töltöttünk az Európai Unió tagjaként, amely egy nagyon fontos mérföldkő Magyarország történetében. Ezt bizonyítja az is, hogy mekkora támogatást élvez uniós tagságunk a magyar lakosság körében" - fogalmazott Molnár Balázs, európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár.A gyerekek és családdal érkezők a Pódium színpadnál Bíró Eszter Állati zenés ABC gyermekkoncertjén, Bolba Éva és a JAZZterlánc produkcióján, valamint az Ákom-Bákom Bábcsoport és a Mintapinty zenekar produkcióin szórakozhattak. A nagyszínpadon Hangácsi Márton, Szalonna és Bandája, majd kora este az idén 35 éves Pál Utcai Fiúk együttes lép fel. A sokszínű programsort a tíz éve alakult Budapest Bár zárja: a Farkas Róbert vezette népszerű formáció Rutkai Borival, Ferenczi Györggyel, Keleti Andrással, Mező Misivel, valamint Kiss Tibivel áll színpadra.A színpadi programok mellett a kilátogatók az információs standokon többek között az uniós munkavállalás és külföldi tanulás lehetőségeiről is tájékozódhattak, valamint kvízjátékokkal, tanácsadással, gyerekprogramokkal is várták az érdeklődőket. Itt vette kezdetét az EU&ME kampány is, amelynek célja az, hogy felhívja a fiatalok figyelmét az Európai Unió közös vívmányaira és előnyeire. A nagyszínpadon bemutatták öt neves európai rendező ezekről a témákról készült rövidfilmjeit és a kampány magyar szereplőit.Az Európa-napi rendezvényeket az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája szervezte a Miniszterelnökséggel és a Fővárossal együttműködésben.