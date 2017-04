Több határnál torlódik a teherforgalom

Az M1 aktuális csatorna szombat délelőtt arról számolt be, hogy Záhonynál két óra a várakozási idő a kilépő oldalon a teherautóknak. Az ukrán szakaszon másutt, valamint a horvát és osztrák határokon egyelőre nincs jelentősebb torlódás.



A szerb határon Röszkénél egy órát kell várakozniuk az országból kifelé tartó teherautóknak. A román határon Ártándnál egyórás, Csanádpalotánál négyórás várakozásra is számítaniuk kell a teherautósoknak. Csengersimánál a teherautóknak egyórás, a személyautóknak pedig félórás lehet a várakozás Románia irányába - derül ki a rendőrség adataiból.



Április 7-én lépett hatályba az az uniós rendelet, amely alapján a schengeni külső határokon átlépéskor minden utazó okmányait kötelezően ellenőrzik.



A rendőrség a húsvéti hosszú hétvége előtt arra figyelmeztetett, hogy a határátkelőhelyeken a reggeli és késő délutáni, illetve a kora esti órákban, valamint a hétvégén napközben is a korábbinál jóval hosszabb várakozási idővel lehet számolni. A húsvéti ünnepek miatt szombat délelőtt elsősorban kilépő irányban, hétfő reggeltől kedd estig a belépő oldalon kell jelentősebb várakozásra készülni - írta a rendőrség.



A határátkelőhelyek nyitvatartásáról és a várható várakozási időkről a www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo oldalon, valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobilapplikáció segítségével lehet tájékozódni.