Több milliárd forint jut külföldi gyógykezelésre

Genetikai vizsgálatot, speciális sebészeti ellátást, csontvelődonor-keresést, sugár- és izotópterápiás onkológiai ellátást is finanszírozott tavaly a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK), a volt Országos Egészségbiztosítási Pénztár - írja hétfői számában a Magyar Idők. Az intézménytől a lap megtudta, hogy 574 kérelem kapott pozitív elbírálást, ezek benyújtói döntően itthon nem elérhető szolgáltatást kívántak igénybe venni külföldön.



A magyar egészségbiztosító jellemzően akkor finanszírozza egy magyar beteg tervezhető gyógyítását más országban, ha olyan kezelésre vagy vizsgálatra szorul, amit itthon nem tudnak elvégezni, ha maga az eljárás orvosilag szükséges és esélyt jelent a páciensnek.



Az újság megtudta, az engedélyezett ellátásokat 99 százalékban Európában, főként Németországban, Ausztriában és Hollandiában vették igénybe közpénzből a betegek, de Amerikában, illetve Izraelben is végeztek engedélyezett külföldi gyógykezelést. Minderre összességében több mint 2,015 milliárd forintot fordított az egészségbiztosító.



A szabad betegáramlást lehetővé tévő direktíva 2013. október 25-én lépett hatályba. Eszerint az uniós polgárok az EU bármely országában ugyanolyan feltételekkel vehetik igénybe az egészségügyi ellátást, mint az adott állam polgárai. Az Európai Bizottság adatai szerint a betegek mindössze egy százaléka kezelteti magát külföldön.



Ezen túlmenően - ugyancsak 2016-ban - több mint 5,2 milliárd forint ment el az Egészségbiztosítási Alapból olyan egészségügyi ellátások finanszírozására, amelyeket a magyar biztosítottak az európai egészségbiztosítási kártyára vettek igénybe. Ezek döntően nyaralás-telelés idején szükségessé vált sürgősségi ellátások, amelyekre azonban nem feltétlenül tavaly szorultak az érintettek. A külföldi biztosítóknak - az uniós rendelet alapján - az igénybevételt követően 18 hónapjuk van arra, hogy az illetékes ország egészségbiztosítójának benyújtsák a számlát.



Ugyanez vonatkozik az unióban élő külföldiek által Magyarországon igénybe vett egészségügyi ellátásokra. A magyar egészségbiztosító tavaly valamivel több mint egymilliárd forintos igényt nyújtott be külföldi biztosítóknak a Magyarországon EU-kártyára igénybe vett ellátások után.