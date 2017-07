Több mint 600 ezer lőszerre írt ki közbeszerzést a NAV

Több mint hatszázezer lőszerre írt ki közbeszerzési eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a lövedékeket bevetéseken, oktatáson, gyakorlatozáson használhatják fel - írja hétfői számában a Magyar Idők.



A szervezet pisztolyokba és gépkarabélyokba való muníciót vásárolna a pénteken közzétett felhívás szerint, de sörétes és vaklőszer is szerepel a listán. A beszerzés egy évre láthatja el a NAV fegyvereseit lövedékekkel - olvasható az újságban.



A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a NATO elvárásainál is szigorúbb követelményeket támasztott azokkal a gazdasági szereplőkkel szemben, amelyek azt tervezik, hogy elindulnak a közbeszerzési eljáráson. Az érdeklődő vállalkozásoknak egyebek mellett referenciaként fel kell mutatniuk az elmúlt három évből két olyan üzletet, amikor minimum harmincmillió forint értékben szállítottak lőszert valamely megrendelőnek, a jogi előírásokat betartva és az adott szerződés pontjainak is maradéktalanul megfelelve - írja a Magyar Idők, megjegyezve, hogy a NAV-nál lőfegyvert használhatnak a pénzügyőrök és a pénzügyi nyomozók.



