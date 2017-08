Több mint 6 milliárd forintot költ a katasztrófavédelem, hogy hatékonyabban tudja felszámolni az erdőtüzeket

Erdőtüzek oltására alkalmas gépjárművek és vízszállítók beszerzését tervezi a katasztrófavédelem uniós támogatással - tájékoztatta szerdán az MTI-t az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője.



Hajdu Márton közölte: a 6,1 milliárd forint értékű projekt keretében ötvenhét különböző járművet és négy, úgynevezett cserefelépítményt vásárolnak 2018-ban és 2019-ben.



A projekt célja, hogy az új vízszállító, tűzoltó, valamint többcélú tűzoltógépjárművek vásárlásával a katasztrófavédelem gyorsabban, nagyobb kapacitással, modernebb felszereléssel, hatékonyabban tudja felszámolni az erdőtüzeket – mondta.



Az is a céljuk, hogy a beavatkozásokkal okozott negatív környezeti hatások csökkenjenek - tette hozzá.



Közlése szerint a hatékony beavatkozás egyik feltétele, hogy a víz, illetve oltóanyag utánpótlás a vízhiányos területeken is megoldott legyen, ehhez pedig speciális vízszállító járművek kellenek. Az OKF-nek az a szándéka, hogy az erdő- és bozóttüzeket a nehezen megközelíthető helyeken is hatékony műszaki felszereltséggel és megfelelő mobilitással rendelkező gépjárművekkel lehessen felszámolni.



A szóvivő szerint a projekt megvalósítását kiemelten fontossá teszik a klímaváltozás miatt kialakuló vészhelyzetek is.