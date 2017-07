Több mint egymilliárd forintból újult meg a balatonfüredi vasútállomás és a buszpályaudvar

Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök vezérigazgatója a hétfői balatonfüredi átadó ünnepségen elmondta, hogy a MÁV saját forrásból 700 millió forintot költött a felújításra, az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából 350 millió forintot, a költségvetésből pedig 58 millió forintot fordítottak a fejlesztésre.



Hozzátette: megújult az épület homlokzata, korszerűbbé váltak az irodák, felújították az álmennyezetet, a burkolatokat, a világítást, az aluljárót és a peronokat, kiépült a videokamerás térfigyelő.



A vezérigazgató felidézte: 1909-ben adták át a Börgönd-Tapolca vasútvonalat, 1930-ban kibővítették az épületet, 1973-ban egy nagyobb állomást is építettek.



A balatoni közlekedés történetében mérföldkőnek számító beruházással a hamarosan kezdődő 17. FINA Világbajnokság sikeréhez is igyekeznek hozzájárulni - fogalmazott Dávid Ilona.



Bóka István, Balatonfüred polgármestere (FIDESZ-KDNP) szólt arról, hogy további közlekedésfejlesztés várható a Balaton északi partján, ahol kormányhatározat értelmében 27 milliárd forintból villamosítást végeznek.



Hozzátette: közúti beruházásként a 71-es elkerülő utat kicsatlakoztatják az M7-es autópályára.



A kormányhatározat tartalmaz egy 2 milliárd forintos keretösszeget is, amelyet a siófoki, keszthelyi és balatonfüredi közösségi közlekedésre fordítanak. A balatoni hajózásra fordítható összeg pedig meghaladja a 10 milliárd forintot - tette hozzá. Papp László, az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy a buszpályaudvaron nyolc indulási, két érkezési megállót a távolsági, két állást a helyi autóbuszok számára alakítottak ki, és tíz parkolóhely is létesült.



Papp László kitért arra, hogy a Volán számára kiemelten fontos az önkormányzatokkal való együttműködés, a jelenlegihez hasonló, 21. századi szolgáltatásokat nyújtó fejlesztések megvalósítása érdekében. Kazai Katalin, a MÁV-START Zrt. értékesítési igazgatója arról beszélt, hogy a nyári menetrend időszakában mintegy 140 diák segíti a kerékpárszállítást a vasútvonalakon, két óránként közlekedik Budapest és Balatonfüred között a Kék hullám vonat, a Tekergő gyorsvonat 50 kerékpár egyidejű szállítására alkalmas, a Katicajáraton kerékpárt és babakocsit is szállíthatnak az utasok.



Az értékesítési igazgató elmondta azt is, hogy Debrecenből, Nyíregyházáról, Szombathelyről és Záhonyból is indulnak közvetlen járatok Balatonfüredre, hozzátéve, hogy a balatoni bérlettel 30, 60, 90 napon át korlátlanul lehet utazni, az idei újdonságnak számító e-Balaton jegy 15 százalékkal olcsóbb, mint a hagyományos menetjegy. A világbajnokságra érkezők féláron utazhatnak Balatonfüredre és Budapestre - fűzte hozzá.