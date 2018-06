Több mint félezren érdemelték ki a jó tanuló, jó sportoló díjat

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy "ünnep a mai nap egész Magyarországnak, hiszen a tehetséggondozás az egyik legfontosabb nemzeti ügyünk".



Hozzátette: minden magyar számára büszkeséget és örömet jelentenek azok az eredmények, amelyeket a most elismert diákok elértek. Az államtitkár kiemelte: ezek a fiatalok példaképek, akik bebizonyították, hogy kellő elszántsággal, alázattal, akarattal és hittel igenis összeegyeztethető a tanulás és a sport.



Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta: a csaknem 2000 éves "ép testben ép lélek" mondás ma is iránymutatást jelent az oktatás számára. Beszélt arról is, hogy fontos feladat ehhez a megfelelő infrastrukturális feltételek megteremtése, és véleménye szerint a kormányzat az elmúlt években mindent elkövetett annak érdekében, hogy javítsa ezeket.



Ennek kapcsán megemlítette, hogy 2016-ban és 2017-ben 82 olyan beruházás zajlott, amely többek között a tornatermek és uszodák fejlesztését szolgálta. Hozzáfűzte: bár napirenden van a Nemzeti alaptanterv átgondolása, a bevezetett mindennapos testnevelés megtartásához továbbra is ragaszkodik a kormány.



Végül elmondta, hogy a 2016/17-es tanévben 524 - köztük egy fogyatékkal élő - fiatal érdemelte ki a Magyarország Jó tanulója-Jó sportolója-díjat. Közülük a különböző kategóriák legjobbjai, közel 50 fő vehetett részt a keddi ünnepségen.



Az elismerést olyan diákok kapták meg, akik köznevelési intézményben 5-8., illetve 9-13. évfolyamos tanulók voltak, vagy nappali tagozatos felsőoktatási intézményben voltak hallgatók. A korcsoporttól függően a 2016/17-es tanévben 4,8-as, 4,7-es vagy 4-es átlagot kellett elérniük, és emellett sportáguk országos bajnokságán, diákolimpiáján, vagy nemzetközi versenyén a legjobb hatban kellett végezniük.