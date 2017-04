Több mint félmillióan küldték vissza a nemzeti konzultáció kérdőívét

Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár az M1 aktuális csatornán péntek este azt is elmondta, hogy összesítik az adatokat, és szombatra pontosabb számot is tudnak majd mondani.



Hangsúlyozta: minden magyar véleménye fontos, ezért arra biztatta az állampolgárokat, hogy vegyenek részt a konzultációban, amely szavai szerint sorskérdésekről szól.



A Fidesz nemzeti konzultációval kapcsolatos országjárását fontos eszköznek nevezte Tuzson Bence. Lényeges, hogy a fórumokon közvetlen beszélgetés alakulhasson ki az állampolgárokkal - tette hozzá.



A konzultáció központjában most is a migrációs kérdések állnak, ugyanis minden támadás ezekre "vezethető vissza" - vélekedett az államtitkár. Fontos elem azonban a rezsicsökkentés is - fűzte hozzá -, amelyet folyamatosan meg kell védeni, hogy ne lehessen külföldről "szétszedni".



Tuzson Bence azt mondta: a magyar kormány az adócsökkentés politikáját folytatja, ez azonban sokaknak nem tetszik Brüsszelben.



Az államtitkár szerint nem helyes, hogy az Európai Unió vezetői Soros Györggyel találkoznak, egy olyan emberrel, "aki pénzügyi spekulációkkal szerezte a vagyonát".