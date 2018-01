Több százezres a kár az ÁSZ fővárosi központjában

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) kommunikációs vezetője, Horváth Bálint szerint már nemcsak verbálisan, hanem "fizikailag is megtámadták" a magyar jogállam független ellenőrző intézményét, az ÁSZ-t, és egyúttal a dolgozóit is.



Horváth Bálint szerdán az MTI-nek arra reagált, hogy a Közös Ország Mozgalom aktivistái a nap folyamán narancssárga festékkel festették le az ÁSZ fővárosi, Apáczai Csere János utcai központjának épületét.



A kommunikációs vezető azt mondta: az első becslések szerint a műemléki védettségű épületben több százezer forintos kár keletkezett. Kizárólag a gyors rendőri beavatkozásnak volt köszönhető, hogy "nem történt nagyobb baj" - tette hozzá. Már elkezdték eltávolítani a festéket - jelezte.



Úgy fogalmazott: az erőszakos cselekedetek elkövetőinek viselniük kell a tetteik következményeit, és az ÁSZ is vizsgálja, hogy szükség van-e további jogi lépésekre.