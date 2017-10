Több százmillió adót csaltak el fakereskedők - akár 20 évet is ülhetnek érte

Százmilliós károkat okozó fakereskedő bűnözőkre csaptak le egyszerre két helyen is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) észak-alföldi pénzügyi nyomozói. Négy embert előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság - közölte a NAV térségi sajtóreferense kedden az MTI-vel.



Simon Béla közleménye szerint egy debreceni bűnözői csoport Ukrajnából, Szlovákiából és Romániából szerzett be nagy mennyiségű fenyő fűrészárut, amelyet elsősorban tüzépeseknek értékesítettek.



Könyvelésükben úgy tüntették fel a beszerzést, mintha több magyar cégtől vásároltak volna. A bűnszervezet vezetője jó néhány magyar, stróman vezette céget irányított a háttérből. Miután egy-egy cégnek tetemes adótartozása halmozódott fel, a bíróság vagy felszámolta, vagy a tulajdonosok ukrán személyekre ruházták át a céget. Nem fizettek sem áfát, sem egyéb adót a bevétel után. Mintegy 100 millió forintot csaltak el, amihez valótlan számlákat is felhasználtak.



Több mint százmillió forint kárt okozott az állami költségvetésnek az a vállalkozó is, aki évek óta az unióból behozott fűrészárut és tűzifát értékesített adóelkerülő magyar cégeken keresztül. Az árut minimális haszonnal adta tovább tüzépeseknek és nagykereskedőknek. A számlaláncolatban az áfát mindenki "megspórolta", az értékesítéseket fiktív beszerzésekkel párosították.



A pénzügyi nyomozók a rajtaütés napján pénzügyőrök támogatásával az Észak-alföldi régióban, valamint Budapesten egyszerre 35 helyszínen tartottak házkutatásokat és tanúkat hallgattak ki. Az akciókban hamis számlatömböket, bélyegzőket és számítógépeket, valamint az EKÁER adatai segítségével öt kamionnyi árut is lefoglaltak.



Öt embert előállítottak és gyanúsítottként kihallgattak, egy személy ellen pedig körözést rendeltek el. A költségvetésnek okozott kár enyhítésére százmillió forintot meghaladó értékben zároltak ingatlanokat és bankszámlákat, valamint készpénzt és nagyobb értékű autókat is lefoglaltak.



A kihallgatott gyanúsítottak közül négy férfi előzetes letartóztatásban van. A bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt akár húsz évig tartó szabadságvesztés is kiszabható - jelezte a NAV sajtóreferense.