Több területen nagyon magas lehet a parlagfű pollenkoncentráció

Azt írták: a parlagfű pollenkoncentrációjának fokozatos emelkedése várható: az Alföldön, a Dunántúlon is egyre nagyobb területen érheti el ismét a nagyon magas szintet.Emellett a kültéri allergén gombák spóraszáma sokfelé elérheti a magas, illetve nagyon magas szintet. A csalánfélék és a kenderfélék virágporának mennyisége általában a közepes-magas tartományban alakul. Az üröm és a libatopfélék pollenje jellemzően alacsony-közepes, a pázsitfűféléké és az útifűé alacsony koncentrációban van jelen, de előfordulhat még egy-egy szem a lórom, valamint a ciprus- és tiszafafélék virágporából is - fejtették ki.Az Országos Közegészségügyi Intézet szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében felhívta a figyelmet, hogy többnapos, térképes pollenkoncentráció előrejelzést is készítenek az ország teljes területére. A Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer fokozatainak megfelelően színezett térképek jó tájékozódási alapot jelenthetnek az allergiások számára arról, hogy az elkövetkező napokban milyen pollenterhelésre, illetve milyen erősségű tünetekre számíthatnak.Az aktuális előrejelzés elérhető aoldalon - áll az OKI közleményében.