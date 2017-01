Több zalai útszakaszon és határátkelőn is korlátozták a kamionforgalmat

Zalában a 86-os és a 61-es főút teljes megyei szakaszán korlátozták a teherjárművek forgalmát, és nem közlekedhetnek a kamionok a horvát és szlovén határátkelőkön sem - közölte honlapján pénteken a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság.



A késő délelőtt óta megindult intenzív havazás miatt a 86-os főút teljes zalai szakaszán, a vasi megyehatártól a szlovén határig a rendőrség 16 órától korlátozta a 3,5 tonnánál nagyobb összsúlyú gépjárművek forgalmát. A 61-es főút Zala megyei szakaszán, valamint az oda csatlakozó nagykanizsai Kaposvári úton szintén 16 órától nem közlekedhetnek a 7,5 tonnánál nagyobb összsúlyú járművek.



Az M7-es autópálya Budapest felé tartó oldalát a 196-os kilométernél nem sokkal 18 óra előtt teljes szélességében lezárták, mert szalagkorlátnak ütközött egy 40 tonnás kamion.



A 75-ös főút Zágorhida és Bak közötti szakasza délután fél négy óta csak egy nyomon, személygépkocsival járható.



Zalaegerszeg térségében késő délutánig mintegy tíz centiméteres hó hullott - közölte még a katasztrófavédelem.



A rendőrség tájékoztatása szerint a havazás miatt a horvát és a magyar hatóságok is korlátozták a 7,5 tonna össztömeg feletti járművek előtt a határátlépést. A horvát hatóságok 17 órától nem engedik be Horvátországba Letenyénél sem a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárműveket. A személygépkocsi-forgalom továbbra is zavartalan, de csak hólánccal rendelkező járművekkel lehet belépni Horvátországba.



Az intenzív havazástól csúszóssá vált utak miatt a magyar hatóságok a rédicsi határátkelőhelyen megtiltották a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek belépését Magyarországra. A rendelkezés visszavonásig érvényes, a teherautók a kijelölt parkolókban várhatják meg a korlátozás feloldását.