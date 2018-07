Többfelé visszatér a 30 fokos meleg, de zivatar is jöhet

Bár a következő napokban is többször lehet eső és erős lesz a szél is, sok lesz a napsütés és többfelé visszatér a 30 fokos meleg - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn a Dunántúlon több, keleten kevesebb napsütés várható. A Dunántúlon néhol, keleten szórványosan alakul ki zápor, zivatar. A szél is több helyen megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 13-19, a legmagasabb hőmérséklet 25-30 Celsius-fok között alakul.



Kedden elszórtan, nagyobb eséllyel a Dunától keletre alakul ki zápor, zivatar, de több órára kisüt a nap. Átmeneti szélerősödés csak zivatar környékén lehet. A leghidegebb órákban 12-19 fok lehet. Napközben 26-30 fokig melegszik a levegő.



Szerdán hajnaltól kora délutánig a Nyugat- és Észak-Dunántúlon többfelé várható eső, helyenként zivatar, másutt záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél többfelé megerősödik, zivatar környékén viharossá fokozódik. A minimumhőmérséklet 15-20 fok között valószínű. A nappali maximumok általában 20-27 fok között alakulnak, de északnyugaton ennél hűvösebb is lehet, az Alföldön viszont 28-30 fok is lehet.



Csütörtökön reggelre jórészt megszűnik a csapadék, és napközben már gomolyfelhős, napos idő várható. Erős lesz a szél, de legfeljebb néhol lehet futó zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet 10-17, a legmagasabb hőmérséklet 24-30 fok között várható. Pénteken, szombaton és vasárnap is napos, gomolyfelhős idő várható, de emellett erős lesz a szél.



Pénteken néhol, legnagyobb eséllyel délnyugaton zápor, zivatar lehet. Szombaton és vasárnap főként északkeleten lehet záporeső, zivatar. A minimumhőmérséklet pénteken és szombaton is 13-19 fok között valószínű. A nappali maximumok pénteken 26-30, szombaton 27-31 fok között alakulnak. Vasárnap a leghidegebb órákban 13-20 fok lehet. Napközben 27-31 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.