Toborzást tart a magyar honvédség

Országszerte várja a katonának jelentkezőket a Magyar Honvédség (MH), több helyen nyílt napokat tartanak, csütörtökön Szentendrén fogadják a katonai pálya iránt érdeklődőket.



Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Facebook-oldalán is közzétette hirdetését "Katonára mindig szükség van!" címmel. A Magyar Honvédséghez csatlakozóknak rendszeres jövedelmet, kiszámítható, biztos jövőt, béren kívüli juttatásokat valamint "változatos, kalandos" életet ígérnek.



Részletes információk a parancsnokság honlapján (www.hadkiegeszites.honvedseg.hu), valamint Facebook-oldalán (www.facebook.com/mhkiknyp/) találhatók. Személyes tájékozódásra a lakóhelyhez legközelebbi toborzóirodában van lehetőség: Budapesten a XII. és a XIII. kerületben, valamint az ország összes megyéjében. Ezek pontos elérhetőségei megtalálhatók a www.hadkiegeszites.honvedseg.hu/hknyp/toborzoirodak oldalon is.



Mindemellett a következő napokban több helyen nyílt napokat is tartanak a katonai pálya iránt érdeklődőknek.



Csütörtökön a szentendrei Altiszti Akadémián lehet tájékozódni a kétéves OKJ-s altisztképzésről. Pénteken Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző karának képzéseit népszerűsítik, míg Szolnokon, az Altiszti Akadémia Repülő Altiszti Oktatási Osztályán lehet többet megtudni az ott folyó munkáról. Jövő szerdán a Veszprém Megyei Honvédelmi Pályaválasztási Napon várják az érdeklődőket a katonák.